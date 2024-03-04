В Перми мать тяжелобольной девочки более полугода добивается инвалидной коляски

В Перми мать ребенка-инвалида более полугода не может получить для своей пятилетней дочери специальную коляску. Региональное отделение Фонда пенсионного и социального страхования не только не выдало ее, но даже не инициировало процедуру закупки. Об этом рассказали в прокуратуре, которая обратилась в суд с иском к Фонду.
«Девочка с тяжелым заболеванием нуждается в кресле-коляске с ручным приводом с дополнительной фиксацией головы и тела. Несмотря на поданное более полугода назад заявление в отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Пермскому краю, указанные средства реабилитации заявительница не получила. Более того, ведомство в срок не инициировало проведение конкурсной процедуры закупки технического средства, соответствующий контракт на приобретение оборудования не заключило», — сообщается на сайте прокуратуры Пермского края.
Прокурору пришлось обращаться в суд. Иск к отделению Фонда принят к рассмотрению.
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