В Перми мать тяжелобольной девочки более полугода добивается инвалидной коляски

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Социально общественный центр помощи и поддержки гражданских инициатив, для людей с ограниченными возможностями здоровья. Екатеринбург, инвалид, инвалидная коляска, инвалидное кресло, инвалидность
Фонд соцстрахования не спешит купить коляску Фото:

В Перми мать ребенка-инвалида более полугода не может получить для своей пятилетней дочери специальную коляску. Региональное отделение Фонда пенсионного и социального страхования не только не выдало ее, но даже не инициировало процедуру закупки. Об этом рассказали в прокуратуре, которая обратилась в суд с иском к Фонду.

«Девочка с тяжелым заболеванием нуждается в кресле-коляске с ручным приводом с дополнительной фиксацией головы и тела. Несмотря на поданное более полугода назад заявление в отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Пермскому краю, указанные средства реабилитации заявительница не получила. Более того, ведомство в срок не инициировало проведение конкурсной процедуры закупки технического средства, соответствующий контракт на приобретение оборудования не заключило», — сообщается на сайте прокуратуры Пермского края.

Прокурору пришлось обращаться в суд. Иск к отделению Фонда принят к рассмотрению.

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В Перми мать ребенка-инвалида более полугода не может получить для своей пятилетней дочери специальную коляску. Региональное отделение Фонда пенсионного и социального страхования не только не выдало ее, но даже не инициировало процедуру закупки. Об этом рассказали в прокуратуре, которая обратилась в суд с иском к Фонду. «Девочка с тяжелым заболеванием нуждается в кресле-коляске с ручным приводом с дополнительной фиксацией головы и тела. Несмотря на поданное более полугода назад заявление в отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Пермскому краю, указанные средства реабилитации заявительница не получила. Более того, ведомство в срок не инициировало проведение конкурсной процедуры закупки технического средства, соответствующий контракт на приобретение оборудования не заключило», — сообщается на сайте прокуратуры Пермского края. Прокурору пришлось обращаться в суд. Иск к отделению Фонда принят к рассмотрению.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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