В Перми мать тяжелобольной девочки более полугода добивается инвалидной коляски

04 марта 2024 в 19:23 Размер текста - 17 +

Фонд соцстрахования не спешит купить коляску Фото: Анна Майорова © URA.RU В Перми мать ребенка-инвалида более полугода не может получить для своей пятилетней дочери специальную коляску. Региональное отделение Фонда пенсионного и социального страхования не только не выдало ее, но даже не инициировало процедуру закупки. Об этом рассказали в прокуратуре, которая обратилась в суд с иском к Фонду. «Девочка с тяжелым заболеванием нуждается в кресле-коляске с ручным приводом с дополнительной фиксацией головы и тела. Несмотря на поданное более полугода назад заявление в отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Пермскому краю, указанные средства реабилитации заявительница не получила. Более того, ведомство в срок не инициировало проведение конкурсной процедуры закупки технического средства, соответствующий контракт на приобретение оборудования не заключило», — сообщается на сайте прокуратуры Пермского края. Прокурору пришлось обращаться в суд. Иск к отделению Фонда принят к рассмотрению.

В Перми мать ребенка-инвалида более полугода не может получить для своей пятилетней дочери специальную коляску. Региональное отделение Фонда пенсионного и социального страхования не только не выдало ее, но даже не инициировало процедуру закупки. Об этом рассказали в прокуратуре, которая обратилась в суд с иском к Фонду. «Девочка с тяжелым заболеванием нуждается в кресле-коляске с ручным приводом с дополнительной фиксацией головы и тела. Несмотря на поданное более полугода назад заявление в отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Пермскому краю, указанные средства реабилитации заявительница не получила. Более того, ведомство в срок не инициировало проведение конкурсной процедуры закупки технического средства, соответствующий контракт на приобретение оборудования не заключило», — сообщается на сайте прокуратуры Пермского края. Прокурору пришлось обращаться в суд. Иск к отделению Фонда принят к рассмотрению.