У Андрея Ширмана родился сын Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Пермский музыкант и продюсер Андрей Ширман, более известный, как DJ Smash, во второй раз стал отцом. Супруга Ширмана, Анастасия Кривошеева, подарила ему сына. Фото счастливые родители разместили в Instagram (принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией и запрещенной на территории РФ).

«04.03.2024. С твоим днем рождения, сынок! Мы тебя очень ждали. Теперь официально я — мать дракона. Люблю тебя бесконечно, DJ Smash», — написала Анастасия. У семьи Ширман также растет дочь Серафима, которой 3,5 года.

URA.RU рассказывало, что DJ Smash в 2023 году стал одним из хедлайнеров празднования юбилея Перми. Ширман также сочинил гимн краевой столицы и снял на него клип.