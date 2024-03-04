04 марта 2024

DJ Smash во второй раз стал отцом. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Cуд по делу об избиении DJ Smash. Пермь
У Андрея Ширмана родился сын Фото:

Пермский музыкант и продюсер Андрей Ширман, более известный, как DJ Smash, во второй раз стал отцом. Супруга Ширмана, Анастасия Кривошеева, подарила ему сына. Фото счастливые родители разместили в Instagram (принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией и запрещенной на территории РФ).

«04.03.2024. С твоим днем рождения, сынок! Мы тебя очень ждали. Теперь официально я — мать дракона. Люблю тебя бесконечно, DJ Smash», — написала Анастасия. У семьи Ширман также растет дочь Серафима, которой 3,5 года.

URA.RU рассказывало, что DJ Smash в 2023 году стал одним из хедлайнеров празднования юбилея Перми. Ширман также сочинил гимн краевой столицы и снял на него клип.

Счастливые супруги выложили в соцсети фото из роддома
Счастливые супруги выложили в соцсети фото из роддома
Фото:

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Пермский музыкант и продюсер Андрей Ширман, более известный, как DJ Smash, во второй раз стал отцом. Супруга Ширмана, Анастасия Кривошеева, подарила ему сына. Фото счастливые родители разместили в Instagram (принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией и запрещенной на территории РФ). «04.03.2024. С твоим днем рождения, сынок! Мы тебя очень ждали. Теперь официально я — мать дракона. Люблю тебя бесконечно, DJ Smash», — написала Анастасия. У семьи Ширман также растет дочь Серафима, которой 3,5 года. URA.RU рассказывало, что DJ Smash в 2023 году стал одним из хедлайнеров празднования юбилея Перми. Ширман также сочинил гимн краевой столицы и снял на него клип.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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