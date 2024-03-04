Екатеринбуржца, прибившего ноги подруги гвоздями к доске, осудят по трем статьям

Сварщика из автомастерской Олега Щеголихина, который прибил ноги своей подруги гвоздями к доске в одном из гаражей в Екатеринбурге, будут судить по трем статьям Уголовного кодекса РФ. Об этом сообщает Следственный комитет по Свердловской области.
«Завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, 1991 года рождения. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. „д“ ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью), ч. 4 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон), совершенное с применением насилия, опасного для жизни и здоровья), ч. 2 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения)», — пояснили в ведомстве.
Следователи установили, что в ночь на 25 октября 2023 года 32-летний мужчина силой затащил свою подругу в гараж, где несколько часов издевался над ней. После этого он посадил женщину в машину и повез в лес, чтобы ее убить. Девушка устроила ДТП — таким образом она хотела спастись. Поняв, что другой участник аварии вызовет полицию на место, обвиняемый сбежал, но позже его задержали. «Следствием СКР собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — уточнили в пресс-службе.
До 24 марта Щеголихин находится в СИЗО. Он ранее неоднократно был судим за кражи, побои, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, грабеж, угон машины и управление транспортом в состоянии опьянения. Подробнее о жуткой истории — в сюжете URA.RU.
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