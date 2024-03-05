В Екатеринбурге рестораны ограничат время за столом на 8 Марта

05 марта 2024 в 12:39 Размер текста - 17 +

В Si! дамам будут дарить коробку конфет, а в праздники зазвучит живая музыка Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В некоторых ресторанах Екатеринбурга для гостей введут временные ограничения на 8 Марта. Сделано это для того, чтобы все посетители, которые планировали отметить праздник в заведении, смогли побывать в нем. Об этом URA.RU рассказали в ресторанах Si! и MOMO. «В нашем ресторане очень нетипичная в этом году ситуация — у нас полная бронь в ресторане на 7, 8, 9 марта. Поэтому мы ставим даже брони с ограничением в два часа. В среднем мы готовимся, что ресторан посетит 250-300 человек в день. В прошлые годы было чуть меньше людей. Возможно, это связано с тем, что мы запустили большой сезон домашней кухни Италии и горожане хотят в выходные попробовать эти блюда», — рассказали в ресторане Si! При этом в заведении подчеркивают, что на 10 марта места еще есть. Все праздничные дни в Si! будет звучать живая музыка от Валерия Болдина, работать фотограф, а каждой женщине в подарок в конце ужина подарят коробку конфет. Временные ограничения 8 марта введут и в МОМО, где ожидают примерно 180 гостей. «Также полный зал забронирован и на 7 марта, кто-то хочет отмечать и накануне. Тут как правило по броням мы видим, что к нам придут большие компании. 9 и 10 марта более свободно, можно всегда найти столик к нужному времени», — объяснили в MOMO pan asian kitchen. В «Паштете» активно бронировали столики на 8 марта еще две недели-неделю назад, а в Международный женский день здесь будут угощать посетителей кексом с сырным кремом и бокалом игристого. В Pan Smetan также нет мест на 7 и 8 марта. «Люди готовятся к нему заранее и бронируют места за две недели. Особых блюд по этому поводу мы не делали, гости всегда идут именно на нашу традиционную кухню. Но вечером мы всех дам угостим игристым. 9 и 10 марта в ресторане будет посадка более свободной. Можно найти столик и также отметить День Весны», — рассказали в ресторане. Ранее в Екатеринбурге в преддверии 8 Марта забронировали все выступления мужского стриптиза. Ценник некоторых из них достигает 10 000 рублей за пять минут танцев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В некоторых ресторанах Екатеринбурга для гостей введут временные ограничения на 8 Марта. Сделано это для того, чтобы все посетители, которые планировали отметить праздник в заведении, смогли побывать в нем. Об этом URA.RU рассказали в ресторанах Si! и MOMO. «В нашем ресторане очень нетипичная в этом году ситуация — у нас полная бронь в ресторане на 7, 8, 9 марта. Поэтому мы ставим даже брони с ограничением в два часа. В среднем мы готовимся, что ресторан посетит 250-300 человек в день. В прошлые годы было чуть меньше людей. Возможно, это связано с тем, что мы запустили большой сезон домашней кухни Италии и горожане хотят в выходные попробовать эти блюда», — рассказали в ресторане Si! При этом в заведении подчеркивают, что на 10 марта места еще есть. Все праздничные дни в Si! будет звучать живая музыка от Валерия Болдина, работать фотограф, а каждой женщине в подарок в конце ужина подарят коробку конфет. Временные ограничения 8 марта введут и в МОМО, где ожидают примерно 180 гостей. «Также полный зал забронирован и на 7 марта, кто-то хочет отмечать и накануне. Тут как правило по броням мы видим, что к нам придут большие компании. 9 и 10 марта более свободно, можно всегда найти столик к нужному времени», — объяснили в MOMO pan asian kitchen. В «Паштете» активно бронировали столики на 8 марта еще две недели-неделю назад, а в Международный женский день здесь будут угощать посетителей кексом с сырным кремом и бокалом игристого. В Pan Smetan также нет мест на 7 и 8 марта. «Люди готовятся к нему заранее и бронируют места за две недели. Особых блюд по этому поводу мы не делали, гости всегда идут именно на нашу традиционную кухню. Но вечером мы всех дам угостим игристым. 9 и 10 марта в ресторане будет посадка более свободной. Можно найти столик и также отметить День Весны», — рассказали в ресторане. Ранее в Екатеринбурге в преддверии 8 Марта забронировали все выступления мужского стриптиза. Ценник некоторых из них достигает 10 000 рублей за пять минут танцев.