Многодетная фермер готова стать амбассадором Года семьи в Челябинской области

Ольга Сегаль хочет поддержать Год семьи, став его амбассадором Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Многодетная фермер Ольга Сегаль из села Григорьевка (Челябинская область) готова стать амбассадором Года семьи. Как Сегаль рассказала URA.RU, инициатива появилась после послания президента РФ Владимира Путина членам Федерального собрания.

«Глава государства объявил о запуске нового нацпроекта „Семья“. Я ношу под сердцем седьмого ребенка и руковожу большим агропредприятием. Подумала: готова стать амбассадором Года семьи в РФ», — заявила URA.RU Сегаль.

Управляющая фруктово-ягодным садами в Каслинском районе Сегаль отметила, что в РФ действуют программы для ведения бизнеса, развития сельских территорий. Собеседница URA.RU готова делиться знаниями о том, как использовать имеющиеся возможности.

Семья Сегаль имеет опыт работы с детьми из детского дома. В 2022 году супруги брали на воспитание Дмитрия Кривошеева, которому помогли найти себя в жизни и получить работу. Также Сегаль ведут патронаж над многодетной семьей Юрия Хомутова: отца семейства трудоустроили на предприятие, предоставив жилье. Фермеры помогают решать бытовые проблемы материям, воспитывающим детей без отца.

«Мы развиваем проекты, задающие вектор развития на годы вперед. В 2024 году работа станет системной. В Григорьевке выделили участок, где на условиях государственно-частного партнерства поставим спортивную площадку: тренажеры и корт. Будем совместно с жителями следить за ее состоянием», — рассказала URA.RU Сегаль.

В семье аграриев Ольги и Егора шесть сыновей. Летом родится первая дочь. В 2023 году по итогам конкурса Минсельхоза РФ управляющую садами признали лучшим фермером РФ.

В 2024 году в России отмечают Год семьи. Указ о его проведении подписал президент РФ Путин. В ходе послания парламентариям Путин анонсировал создание или расширение социальных программ. Маткапитал продлили на шесть лет, как и семейную ипотеку. Отдельные инициативы направлены на поддержку молодежи, решение кадровых задач и другие направления.