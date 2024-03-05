В Перми организаторов подпольных казино будут судить, пока они на свободе

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Судебное заседание по делу следователей убившим человека в драке. Челябинск, уголовное дело, следствие, обвинение, судья, суд, расследование
Суд пройдет без обвиняемых Фото:

В Перми в суд передано уголовное дело о незаконной организации азартных игр. Двое обвиняемых заработали на сети подпольных казино не менее 12 млн рублей. Но судить их будут заочно. Они на свободе и скрываются от правоохранителей, рассказали в прокуратуре.

«Обвиняемые скрылись от органов предварительного следствия и были объявлены в розыск. До настоящего времени их местонахождение не установлено», — говорится на сайте прокуратуры Пермского края.

Рассматривать уголовное дело будет в Мотовилихинский районный суд Перми. Обвиняемым могут озвучить приговор до шести лет лишения свободы.

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В Перми в суд передано уголовное дело о незаконной организации азартных игр. Двое обвиняемых заработали на сети подпольных казино не менее 12 млн рублей. Но судить их будут заочно. Они на свободе и скрываются от правоохранителей, рассказали в прокуратуре. «Обвиняемые скрылись от органов предварительного следствия и были объявлены в розыск. До настоящего времени их местонахождение не установлено», — говорится на сайте прокуратуры Пермского края. Рассматривать уголовное дело будет в Мотовилихинский районный суд Перми. Обвиняемым могут озвучить приговор до шести лет лишения свободы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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