В Перми организаторов подпольных казино будут судить, пока они на свободе

Суд пройдет без обвиняемых
В Перми в суд передано уголовное дело о незаконной организации азартных игр. Двое обвиняемых заработали на сети подпольных казино не менее 12 млн рублей. Но судить их будут заочно. Они на свободе и скрываются от правоохранителей, рассказали в прокуратуре.
«Обвиняемые скрылись от органов предварительного следствия и были объявлены в розыск. До настоящего времени их местонахождение не установлено», — говорится на сайте прокуратуры Пермского края.
Рассматривать уголовное дело будет в Мотовилихинский районный суд Перми. Обвиняемым могут озвучить приговор до шести лет лишения свободы.
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