В Перми организаторов подпольных казино будут судить, пока они на свободе

05 марта 2024 в 16:33 Размер текста - 17 +

Суд пройдет без обвиняемых Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Перми в суд передано уголовное дело о незаконной организации азартных игр. Двое обвиняемых заработали на сети подпольных казино не менее 12 млн рублей. Но судить их будут заочно. Они на свободе и скрываются от правоохранителей, рассказали в прокуратуре. «Обвиняемые скрылись от органов предварительного следствия и были объявлены в розыск. До настоящего времени их местонахождение не установлено», — говорится на сайте прокуратуры Пермского края. Рассматривать уголовное дело будет в Мотовилихинский районный суд Перми. Обвиняемым могут озвучить приговор до шести лет лишения свободы.

В Перми в суд передано уголовное дело о незаконной организации азартных игр. Двое обвиняемых заработали на сети подпольных казино не менее 12 млн рублей. Но судить их будут заочно. Они на свободе и скрываются от правоохранителей, рассказали в прокуратуре. «Обвиняемые скрылись от органов предварительного следствия и были объявлены в розыск. До настоящего времени их местонахождение не установлено», — говорится на сайте прокуратуры Пермского края. Рассматривать уголовное дело будет в Мотовилихинский районный суд Перми. Обвиняемым могут озвучить приговор до шести лет лишения свободы.