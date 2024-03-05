Дети из Сургута снесли ледяную фигуру возле ТЦ

В Сургуте (ХМАО) возле ТЦ «Росич» дети два дня подряд разрушали ледяную скульптуру Снегурочки. Об этом сообщил глава города Андрей Филатов.
«Сразу два проявления вандализма зафиксировано камерами видеонаблюдения на территории ледового городка в районе торгового центра „Росич“. 29 февраля в районе 20:30 несовершеннолетний намеренно палкой снес часть ледовой фигуры Снегурочки», — написал Филатов в своем telegram-канале.
Помимо того, 1 марта этого же сказочного персонажа доламывали подростки. По словам главы города, видео с вандализмом было направлено в УМВД России по Сургуту.
В прошлом году произошла схожая ситуация в Нижневартовске. Тогда школьники на площади Нефтяников сломали скульптуру медведя, а зайцу оторвали уши.
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