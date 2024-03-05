05 марта 2024

В Перми снова начнут продавать новые автомобили Solaris

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Свежесобранные корейские автомобили начнут продавать в Перми Фото:

В Перми возобновятся продажи новых автомобилей Solaris, а также других моделей Kia. Об этом рассказал член совета директоров ГК «Июль авто» Алексей Деткин.

«Жители Перми смогут приобрести Solaris, собранный из импортных комплектующих на бывшем заводе Hyundai в Санкт-Петербурге. Они будут поставляться через дилерскую сеть ООО «Автомобильный завод «АГР»», — передает «Новый компаньон» слова Деткина.

По данным автопроизводителя, гарантийный срок на эти машины составит три года, или 100 тысяч километров пробега. В линейке представлены пока четыре модели: Solaris HS, Solaris HC, Solaris KRS и Solaris KRX.

Ранее в Пермский край через Казахстан завезли крупную партию иномарок корейского производства. Модельный ряд был представлен брендами Hyundai и Kia.

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В Перми возобновятся продажи новых автомобилей Solaris, а также других моделей Kia. Об этом рассказал член совета директоров ГК «Июль авто» Алексей Деткин. «Жители Перми смогут приобрести Solaris, собранный из импортных комплектующих на бывшем заводе Hyundai в Санкт-Петербурге. Они будут поставляться через дилерскую сеть ООО «Автомобильный завод «АГР»», — передает «Новый компаньон» слова Деткина. По данным автопроизводителя, гарантийный срок на эти машины составит три года, или 100 тысяч километров пробега. В линейке представлены пока четыре модели: Solaris HS, Solaris HC, Solaris KRS и Solaris KRX. Ранее в Пермский край через Казахстан завезли крупную партию иномарок корейского производства. Модельный ряд был представлен брендами Hyundai и Kia.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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