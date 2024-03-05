В Перми снова начнут продавать новые автомобили Solaris

В Перми возобновятся продажи новых автомобилей Solaris, а также других моделей Kia. Об этом рассказал член совета директоров ГК «Июль авто» Алексей Деткин.
«Жители Перми смогут приобрести Solaris, собранный из импортных комплектующих на бывшем заводе Hyundai в Санкт-Петербурге. Они будут поставляться через дилерскую сеть ООО «Автомобильный завод «АГР»», — передает «Новый компаньон» слова Деткина.
По данным автопроизводителя, гарантийный срок на эти машины составит три года, или 100 тысяч километров пробега. В линейке представлены пока четыре модели: Solaris HS, Solaris HC, Solaris KRS и Solaris KRX.
Ранее в Пермский край через Казахстан завезли крупную партию иномарок корейского производства. Модельный ряд был представлен брендами Hyundai и Kia.
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