05 марта 2024

В Челябинске отменили «Диско-90х»

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Причина отмены мероприятия «Диско-90х» не называется Фото:

В Челябинске отменили мероприятие «Диско-90х». Дискотека с участием знаменитостей должна была пройти 16 марта, сообщается на сайте городских зрелищных касс.

«Мероприятие „Диско 90х“, запланированное на 16 марта 2024 года в MTS LIVE ХОЛЛЕ (ранее на 15 марта 2024 года в ДС Юность), отменено. Приносим извинения за неудобства», — говорится в сообщении.

В программе вечеринки было запланировано участие звезд эстрады 90-х и 2000-х годов. В список приглашенных артистов входили: Шура, Данко, Акула, Братья Грим и Ирина Салтыкова. Причина отмены мероприятия не указана.

Агентство направило официальный запрос организатору мероприятия в лице Ольги Поповой. На момент публикации ответа не последовало. Он будет опубликован после получения.

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В Челябинске отменили мероприятие «Диско-90х». Дискотека с участием знаменитостей должна была пройти 16 марта, сообщается на сайте городских зрелищных касс. «Мероприятие „Диско 90х“, запланированное на 16 марта 2024 года в MTS LIVE ХОЛЛЕ (ранее на 15 марта 2024 года в ДС Юность), отменено. Приносим извинения за неудобства», — говорится в сообщении. В программе вечеринки было запланировано участие звезд эстрады 90-х и 2000-х годов. В список приглашенных артистов входили: Шура, Данко, Акула, Братья Грим и Ирина Салтыкова. Причина отмены мероприятия не указана. Агентство направило официальный запрос организатору мероприятия в лице Ольги Поповой. На момент публикации ответа не последовало. Он будет опубликован после получения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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