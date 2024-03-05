В Челябинске отменили «Диско-90х»

В Челябинске отменили мероприятие «Диско-90х». Дискотека с участием знаменитостей должна была пройти 16 марта, сообщается на сайте городских зрелищных касс.
«Мероприятие „Диско 90х“, запланированное на 16 марта 2024 года в MTS LIVE ХОЛЛЕ (ранее на 15 марта 2024 года в ДС Юность), отменено. Приносим извинения за неудобства», — говорится в сообщении.
В программе вечеринки было запланировано участие звезд эстрады 90-х и 2000-х годов. В список приглашенных артистов входили: Шура, Данко, Акула, Братья Грим и Ирина Салтыкова. Причина отмены мероприятия не указана.
Агентство направило официальный запрос организатору мероприятия в лице Ольги Поповой. На момент публикации ответа не последовало. Он будет опубликован после получения.
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