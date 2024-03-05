Осужденному за взятку пермскому экс-чиновнику снизили сумму штрафа

Седьмой кассационный суд общей юрисдикции в Челябинске снизил сумму штрафа, назначенного бывшему начальнику управления капстроительства Пермского края Дмитрию Левинскому. Он пытался обжаловать приговор за взятку в размере трех миллионов рублей, полученную от подрядчика, который работал на нескольких объектах регионального УКС.
«Суд снизил размер назначенного штрафа Левинскому на 200 тысяч рублей — с 15 млн рублей до 14,8 млн рублей. Также из приговора суд исключили формулировку, что бывший руководитель управления капстроительство обладал широкими властными полномочиями», — сообщило издание Properm.
Ранее Дмитрия Левинского признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере и получении взятки при строительстве зоопарка. Также бывшего чиновника осудили за злоупотребление полномочиями при строительстве детской поликлиники и набережной в Усть-Качке.
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