Суд отклонил иск на 1,8 млрд к руднику челябинского золотодобытчика Струкова

06 марта 2024 в 14:33 Размер текста - 17 +

Суд отклонил требования Росприроднадзора на 1,8 миллиарда Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Арбитражный суд Красноярского края отклонил иск Росприроднадзора к дочерней компании холдинга «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК) Константина Струкова из Челябинска, фирме «Соврудник». Это следует из данных картотеки арбитражных дел. «Информация о принятом судебном акте. В иске отказать полностью», — отмечено на сайте суда. Иск был подан в январе 2022 года. Енисейское межрегиональное управление ведомства пыталось взыскать задолженность по плате за негативное воздействие на окружающую среду. В назначении дела к судебному разбирательству суд отметил, что представитель ответчика заявленные требования не признал. Другие подробности в деле в настоящий момент отсутствуют. При подготовке материала URA.RU запросило информацию в «Совруднике» и центральном офисе ЮГК. К моменту публикации ответы не поступили. В феврале на активы дочерней компании ЮГК, «Прииск Дражный», судом наложен арест на сумму в 457 млн рублей. Красноярская природоохранная прокуратура предъявила фирме претензии в нарушении экологического законодательства.

Арбитражный суд Красноярского края отклонил иск Росприроднадзора к дочерней компании холдинга «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК) Константина Струкова из Челябинска, фирме «Соврудник». Это следует из данных картотеки арбитражных дел. «Информация о принятом судебном акте. В иске отказать полностью», — отмечено на сайте суда. Иск был подан в январе 2022 года. Енисейское межрегиональное управление ведомства пыталось взыскать задолженность по плате за негативное воздействие на окружающую среду. В назначении дела к судебному разбирательству суд отметил, что представитель ответчика заявленные требования не признал. Другие подробности в деле в настоящий момент отсутствуют. При подготовке материала URA.RU запросило информацию в «Совруднике» и центральном офисе ЮГК. К моменту публикации ответы не поступили. В феврале на активы дочерней компании ЮГК, «Прииск Дражный», судом наложен арест на сумму в 457 млн рублей. Красноярская природоохранная прокуратура предъявила фирме претензии в нарушении экологического законодательства.