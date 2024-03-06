Суд отклонил иск на 1,8 млрд к руднику челябинского золотодобытчика Струкова

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Суд отклонил требования Росприроднадзора на 1,8 миллиарда Фото:

Арбитражный суд Красноярского края отклонил иск Росприроднадзора к дочерней компании холдинга «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК) Константина Струкова из Челябинска, фирме «Соврудник». Это следует из данных картотеки арбитражных дел.

«Информация о принятом судебном акте. В иске отказать полностью», — отмечено на сайте суда.

Иск был подан в январе 2022 года. Енисейское межрегиональное управление ведомства пыталось взыскать задолженность по плате за негативное воздействие на окружающую среду. В назначении дела к судебному разбирательству суд отметил, что представитель ответчика заявленные требования не признал.

Другие подробности в деле в настоящий момент отсутствуют. При подготовке материала URA.RU запросило информацию в «Совруднике» и центральном офисе ЮГК. К моменту публикации ответы не поступили.

В феврале на активы дочерней компании ЮГК, «Прииск Дражный», судом наложен арест на сумму в 457 млн рублей. Красноярская природоохранная прокуратура предъявила фирме претензии в нарушении экологического законодательства.

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Арбитражный суд Красноярского края отклонил иск Росприроднадзора к дочерней компании холдинга «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК) Константина Струкова из Челябинска, фирме «Соврудник». Это следует из данных картотеки арбитражных дел. «Информация о принятом судебном акте. В иске отказать полностью», — отмечено на сайте суда. Иск был подан в январе 2022 года. Енисейское межрегиональное управление ведомства пыталось взыскать задолженность по плате за негативное воздействие на окружающую среду. В назначении дела к судебному разбирательству суд отметил, что представитель ответчика заявленные требования не признал. Другие подробности в деле в настоящий момент отсутствуют. При подготовке материала URA.RU запросило информацию в «Совруднике» и центральном офисе ЮГК. К моменту публикации ответы не поступили. В феврале на активы дочерней компании ЮГК, «Прииск Дражный», судом наложен арест на сумму в 457 млн рублей. Красноярская природоохранная прокуратура предъявила фирме претензии в нарушении экологического законодательства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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