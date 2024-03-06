Челябинская прокуратура запретила ставить оценки и задавать домашку первоклашкам

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Первоклассникам не должны ставить оценки и задавать домашние задания Фото:

Прокуратура Челябинской области запретила одной из школ Челябинска выставлять первоклассникам отметки и выдавать задания на дом. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Прокуратурой Тракторозаводского района Челябинска на основании обращения законного представителя ученика 1 класса проведена проверка исполнения законодательства об образовании. По результатам рассмотрения представления школой приняты меры к устранению выявленных нарушений, два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе прокуратуры добавили, что в школе первоклассники регулярно получали в рабочие тетради оценки за работу на уроках и дома по балльной системе, им рекомендовалось выполнять домашние задания. В соответствии с приказом Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115, обучение в первом классе проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий для снижения учебной нагрузки.

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Прокуратура Челябинской области запретила одной из школ Челябинска выставлять первоклассникам отметки и выдавать задания на дом. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Прокуратурой Тракторозаводского района Челябинска на основании обращения законного представителя ученика 1 класса проведена проверка исполнения законодательства об образовании. По результатам рассмотрения представления школой приняты меры к устранению выявленных нарушений, два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности», — уточнили в пресс-службе ведомства. В пресс-службе прокуратуры добавили, что в школе первоклассники регулярно получали в рабочие тетради оценки за работу на уроках и дома по балльной системе, им рекомендовалось выполнять домашние задания. В соответствии с приказом Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115, обучение в первом классе проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий для снижения учебной нагрузки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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