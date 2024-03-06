В Перми суд арестовал бизнесмена, продавшего больницам фальшивое оборудование

Бизнесмена отправили в СИЗО до 23 марта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Свердловский районный суд Перми отправил в СИЗО экс-директора компании «Медтрек» Максима Сапрыкина. Ранее он был задержан в Москве и доставлен в краевую столицу в рамках расследования уголовного дела о поставке фальшивых рентгеновских аппаратов в прикамские больницы.

«При избрании меры пресечения Сапрыкин предложил денежный залог в 10 млн рублей или проживание под домашним арестом в арендованной пермской квартире. Но Свердловский районный суд Перми поддержал ходатайство следствия. Обвиняемый был отправлен в СИЗО до 23 марта», — сообщает «РБК-Пермь».

В 2020 году минздравом региона с ООО «Медтрек» был заключен госконтракт стоимостью 120 млн рублей на поставку медоборудования. Компания должна была закупить и поставить в краевую больницу 16 рентгеновских аппаратов стоимостью 7,5 млн рублей каждый. Оборудование было оплачено и распределено по медучреждениям региона.

В ходе проверки выяснилось, что аппараты не имели регистрационных удостоверений безопасности, соответственно их оборот на территории РФ запрещен. По итогам проверки прокуратурой края в суд был направлен иск о взыскании с ООО «Медтрек» в доход бюджета региона 120 млн рублей. Суд требование надзорного органа удовлетворил в полном объеме. Опасное оборудование из медучреждений изъяли.