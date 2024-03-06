УФАС ХМАО нашел новые претензии к скандальному МУПу из ХМАО

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Много снега. Тюмень, сугроб, лопата, снег, уборка снега, зима, куча снега
Бизнесмены уверены, что МУП принимает у них снег по завышенной цене Фото:

Управление ФАС по ХМАО начало вторую проверку в отношении МУПа мэрии Сургутского района. Проверка «Сургутрайторфа» началась после нескольких жалоб бизнесменов, сообщил URA.RU источник из бизнес-сообщества города.

«УФАС начал уже вторую проверку в отношении МУП „Сургутрайторф“. Первый раз им пожаловались бизнесмены из-за необоснованного повышения цен на утилизацию снега. Во втором случае предприниматели сообщили, что МУП принимает у предприятия „Сургутнефтегаз“ отходы в два раза дешевле, чем у других предпринимателей. Бизнесмены уверены, что это нарушение закона», — сообщил собеседник.

В окружном управлении ФАС журналисту подтвердили информацию, что к ним пришло две жалобы. По ним проводится проверка. Между тем в мэрии Сургутского района не намерены принимать каких-либо решений до окончания проверки. «Проведение проверки ФАС не является основанием для применения взысканий. Все решения в отношении сотрудников „Сургутрайторф“ после завершения проверки ФАС при наличии оснований», — сообщили в мэрии.

Ранее URA.RU сообщало, что предприниматели Сургутского района пожаловались бизнес-омбудсмену Югры на «Сургутрайторф». Они сообщили, что руководство МУП нарушает условия контрактов.

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Управление ФАС по ХМАО начало вторую проверку в отношении МУПа мэрии Сургутского района. Проверка «Сургутрайторфа» началась после нескольких жалоб бизнесменов, сообщил URA.RU источник из бизнес-сообщества города. «УФАС начал уже вторую проверку в отношении МУП „Сургутрайторф“. Первый раз им пожаловались бизнесмены из-за необоснованного повышения цен на утилизацию снега. Во втором случае предприниматели сообщили, что МУП принимает у предприятия „Сургутнефтегаз“ отходы в два раза дешевле, чем у других предпринимателей. Бизнесмены уверены, что это нарушение закона», — сообщил собеседник. В окружном управлении ФАС журналисту подтвердили информацию, что к ним пришло две жалобы. По ним проводится проверка. Между тем в мэрии Сургутского района не намерены принимать каких-либо решений до окончания проверки. «Проведение проверки ФАС не является основанием для применения взысканий. Все решения в отношении сотрудников „Сургутрайторф“ после завершения проверки ФАС при наличии оснований», — сообщили в мэрии. Ранее URA.RU сообщало, что предприниматели Сургутского района пожаловались бизнес-омбудсмену Югры на «Сургутрайторф». Они сообщили, что руководство МУП нарушает условия контрактов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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