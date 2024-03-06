УФАС ХМАО нашел новые претензии к скандальному МУПу из ХМАО

06 марта 2024 в 18:09 Размер текста - 17 +

Бизнесмены уверены, что МУП принимает у них снег по завышенной цене Фото: Денис Моргунов © URA.RU Управление ФАС по ХМАО начало вторую проверку в отношении МУПа мэрии Сургутского района. Проверка «Сургутрайторфа» началась после нескольких жалоб бизнесменов, сообщил URA.RU источник из бизнес-сообщества города. «УФАС начал уже вторую проверку в отношении МУП „Сургутрайторф“. Первый раз им пожаловались бизнесмены из-за необоснованного повышения цен на утилизацию снега. Во втором случае предприниматели сообщили, что МУП принимает у предприятия „Сургутнефтегаз“ отходы в два раза дешевле, чем у других предпринимателей. Бизнесмены уверены, что это нарушение закона», — сообщил собеседник. В окружном управлении ФАС журналисту подтвердили информацию, что к ним пришло две жалобы. По ним проводится проверка. Между тем в мэрии Сургутского района не намерены принимать каких-либо решений до окончания проверки. «Проведение проверки ФАС не является основанием для применения взысканий. Все решения в отношении сотрудников „Сургутрайторф“ после завершения проверки ФАС при наличии оснований», — сообщили в мэрии. Ранее URA.RU сообщало, что предприниматели Сургутского района пожаловались бизнес-омбудсмену Югры на «Сургутрайторф». Они сообщили, что руководство МУП нарушает условия контрактов.

Управление ФАС по ХМАО начало вторую проверку в отношении МУПа мэрии Сургутского района. Проверка «Сургутрайторфа» началась после нескольких жалоб бизнесменов, сообщил URA.RU источник из бизнес-сообщества города. «УФАС начал уже вторую проверку в отношении МУП „Сургутрайторф“. Первый раз им пожаловались бизнесмены из-за необоснованного повышения цен на утилизацию снега. Во втором случае предприниматели сообщили, что МУП принимает у предприятия „Сургутнефтегаз“ отходы в два раза дешевле, чем у других предпринимателей. Бизнесмены уверены, что это нарушение закона», — сообщил собеседник. В окружном управлении ФАС журналисту подтвердили информацию, что к ним пришло две жалобы. По ним проводится проверка. Между тем в мэрии Сургутского района не намерены принимать каких-либо решений до окончания проверки. «Проведение проверки ФАС не является основанием для применения взысканий. Все решения в отношении сотрудников „Сургутрайторф“ после завершения проверки ФАС при наличии оснований», — сообщили в мэрии. Ранее URA.RU сообщало, что предприниматели Сургутского района пожаловались бизнес-омбудсмену Югры на «Сургутрайторф». Они сообщили, что руководство МУП нарушает условия контрактов.