УФАС ХМАО нашел новые претензии к скандальному МУПу из ХМАО

Управление ФАС по ХМАО начало вторую проверку в отношении МУПа мэрии Сургутского района. Проверка «Сургутрайторфа» началась после нескольких жалоб бизнесменов, сообщил URA.RU источник из бизнес-сообщества города.
«УФАС начал уже вторую проверку в отношении МУП „Сургутрайторф“. Первый раз им пожаловались бизнесмены из-за необоснованного повышения цен на утилизацию снега. Во втором случае предприниматели сообщили, что МУП принимает у предприятия „Сургутнефтегаз“ отходы в два раза дешевле, чем у других предпринимателей. Бизнесмены уверены, что это нарушение закона», — сообщил собеседник.
В окружном управлении ФАС журналисту подтвердили информацию, что к ним пришло две жалобы. По ним проводится проверка. Между тем в мэрии Сургутского района не намерены принимать каких-либо решений до окончания проверки. «Проведение проверки ФАС не является основанием для применения взысканий. Все решения в отношении сотрудников „Сургутрайторф“ после завершения проверки ФАС при наличии оснований», — сообщили в мэрии.
Ранее URA.RU сообщало, что предприниматели Сургутского района пожаловались бизнес-омбудсмену Югры на «Сургутрайторф». Они сообщили, что руководство МУП нарушает условия контрактов.
Главные новости ХМАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.