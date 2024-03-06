06 марта 2024

В Свердловской области за сутки температура изменится на 20 градусов

© Служба новостей «URA.RU»
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В Екатеринбурге днем будет от -4 до -6 градусов Фото:

В Свердловской области 7 марта ожидается поступление более теплого воздуха и облачность. Днем температура приблизится к норме, а суточный перепад может составить почти 20 градусов, сообщил синоптик Алексей Пулин.

«Холодная воздушная масса отступит на восток, в Западную Сибирь, а в район Предуралья и собственно на Урал начнет поступать более теплый воздух с запада… Днем температура воздуха вновь приблизится к норме, таким образом, суточный ход (перепад) температуры может приблизиться к 20 градусам», — написал Алексей Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». Облаков станет больше под влиянием циклона.

В Свердловской области ночью 7 марта ожидается -26 градусов. Днем температура поднимется до -8 или -3 градусов.

В Екатеринбурге ожидается переменная облачность без осадков. Ночью температура воздуха опустится до -16 или -18 градусов. Днем ожидается прогрев до -4 или -6 градусов.

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В Свердловской области 7 марта ожидается поступление более теплого воздуха и облачность. Днем температура приблизится к норме, а суточный перепад может составить почти 20 градусов, сообщил синоптик Алексей Пулин. «Холодная воздушная масса отступит на восток, в Западную Сибирь, а в район Предуралья и собственно на Урал начнет поступать более теплый воздух с запада… Днем температура воздуха вновь приблизится к норме, таким образом, суточный ход (перепад) температуры может приблизиться к 20 градусам», — написал Алексей Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». Облаков станет больше под влиянием циклона. В Свердловской области ночью 7 марта ожидается -26 градусов. Днем температура поднимется до -8 или -3 градусов. В Екатеринбурге ожидается переменная облачность без осадков. Ночью температура воздуха опустится до -16 или -18 градусов. Днем ожидается прогрев до -4 или -6 градусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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