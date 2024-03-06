В Свердловской области за сутки температура изменится на 20 градусов

В Свердловской области 7 марта ожидается поступление более теплого воздуха и облачность. Днем температура приблизится к норме, а суточный перепад может составить почти 20 градусов, сообщил синоптик Алексей Пулин.
«Холодная воздушная масса отступит на восток, в Западную Сибирь, а в район Предуралья и собственно на Урал начнет поступать более теплый воздух с запада… Днем температура воздуха вновь приблизится к норме, таким образом, суточный ход (перепад) температуры может приблизиться к 20 градусам», — написал Алексей Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». Облаков станет больше под влиянием циклона.
В Свердловской области ночью 7 марта ожидается -26 градусов. Днем температура поднимется до -8 или -3 градусов.
В Екатеринбурге ожидается переменная облачность без осадков. Ночью температура воздуха опустится до -16 или -18 градусов. Днем ожидается прогрев до -4 или -6 градусов.
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