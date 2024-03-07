В России активизировали подготовку кадров для РЖД

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Российско-азербайджанские переговоры в Баку с участием премьер-министра России Михаила Мишустина. Баку, мишустин михаил
Мишустин подчеркнул, что выпускники железнодорожных вузов должны продолжить работу по специальности Фото:

В России учатся 142 тысячи студентов, которые в скором времени должны трудоустроиться в «РЖД». Об этом главе правительства РФ Михаилу Мишустину сообщил руководитель Федерального агентства железнодорожного транспорта Алексей Дружинин на встрече 7 марта.

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«У нас сейчас учится 142 тысячи студентов. Из них в вузах — 75 тысяч, 67 тысяч — студенты техникумов», — заявил глава «Росжелдора» в эфире телеканала «Россия 24». По информации Дружинина, учебные заведения в прошлом году пополнились более 36 тысячами студентов, большинство из которых поступили на бюджетные места, а главным заказчиком их подготовки являются «Российские железные дороги».

«Надо стараться, чтобы по специальности ребята шли работать, если уж они учились на эту специальность. Иначе, я думаю, ваших специалистов разберут по разным отраслям экономики», — подытожил Мишустин.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин поручил сократить время движения поездов к черноморскому побережью до 16 часов. Соответствующее поручение президент дал во время заседания по развитию Юга России.

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В России учатся 142 тысячи студентов, которые в скором времени должны трудоустроиться в «РЖД». Об этом главе правительства РФ Михаилу Мишустину сообщил руководитель Федерального агентства железнодорожного транспорта Алексей Дружинин на встрече 7 марта. «У нас сейчас учится 142 тысячи студентов. Из них в вузах — 75 тысяч, 67 тысяч — студенты техникумов», — заявил глава «Росжелдора» в эфире телеканала «Россия 24». По информации Дружинина, учебные заведения в прошлом году пополнились более 36 тысячами студентов, большинство из которых поступили на бюджетные места, а главным заказчиком их подготовки являются «Российские железные дороги». «Надо стараться, чтобы по специальности ребята шли работать, если уж они учились на эту специальность. Иначе, я думаю, ваших специалистов разберут по разным отраслям экономики», — подытожил Мишустин. Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин поручил сократить время движения поездов к черноморскому побережью до 16 часов. Соответствующее поручение президент дал во время заседания по развитию Юга России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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