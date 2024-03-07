В России активизировали подготовку кадров для РЖД

07 марта 2024 в 13:00 Размер текста - 17 +

Мишустин подчеркнул, что выпускники железнодорожных вузов должны продолжить работу по специальности Фото: Владимир Андреев © URA.RU В России учатся 142 тысячи студентов, которые в скором времени должны трудоустроиться в «РЖД». Об этом главе правительства РФ Михаилу Мишустину сообщил руководитель Федерального агентства железнодорожного транспорта Алексей Дружинин на встрече 7 марта. Новость по теме «Железные дороги Новороссии» заработали в полную силу «У нас сейчас учится 142 тысячи студентов. Из них в вузах — 75 тысяч, 67 тысяч — студенты техникумов», — заявил глава «Росжелдора» в эфире телеканала «Россия 24». По информации Дружинина, учебные заведения в прошлом году пополнились более 36 тысячами студентов, большинство из которых поступили на бюджетные места, а главным заказчиком их подготовки являются «Российские железные дороги». «Надо стараться, чтобы по специальности ребята шли работать, если уж они учились на эту специальность. Иначе, я думаю, ваших специалистов разберут по разным отраслям экономики», — подытожил Мишустин. Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин поручил сократить время движения поездов к черноморскому побережью до 16 часов. Соответствующее поручение президент дал во время заседания по развитию Юга России.

В России учатся 142 тысячи студентов, которые в скором времени должны трудоустроиться в «РЖД». Об этом главе правительства РФ Михаилу Мишустину сообщил руководитель Федерального агентства железнодорожного транспорта Алексей Дружинин на встрече 7 марта. «У нас сейчас учится 142 тысячи студентов. Из них в вузах — 75 тысяч, 67 тысяч — студенты техникумов», — заявил глава «Росжелдора» в эфире телеканала «Россия 24». По информации Дружинина, учебные заведения в прошлом году пополнились более 36 тысячами студентов, большинство из которых поступили на бюджетные места, а главным заказчиком их подготовки являются «Российские железные дороги». «Надо стараться, чтобы по специальности ребята шли работать, если уж они учились на эту специальность. Иначе, я думаю, ваших специалистов разберут по разным отраслям экономики», — подытожил Мишустин. Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин поручил сократить время движения поездов к черноморскому побережью до 16 часов. Соответствующее поручение президент дал во время заседания по развитию Юга России.