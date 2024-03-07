«Железные дороги Новороссии» заработали в полную силу

В новых регионах России заработала Единая система железнодорожного транспорта

07 марта 2024 в 12:43 Размер текста - 17 +

Мишустин заслушал доклад о развитии железнодорожной сети в новых регионах России Фото: Владимир Андреев © URA.RU Единая система железнодорожного транспорта заработала в новых регионах России. ФГУП «Железные дороги Новороссии» восстанавливают инфраструктуру и расширяют штат. Об этом премьер-министру РФ Михаилу Мишустину рассказал глава «Росжелдора» Алексей Дружинин 7 марта. Новость по теме Путин призвал сократить время движения поездов от Москвы до Черноморья «Созданное для этих целей ФГУП „Железные дороги Новороссии“ полностью заработало 1 января 2024 года, а его штат составляет 15 259 человек. В феврале была выплачена первая заработная плата, которая соответствует уровню зарплаты „РЖД“», — отчитался Алексей Дружинин в эфире телеканала «Россия 24». Кроме того, по информации руководителя «Росжелдора», в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях развивается машиностроение и создаются новые рабочие места, предприятия переводят на российские стандарты. Так, Стахановский завод в ЛНР уже выпустил первые 145 вагонов российского образца. Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин поставил задачу реформировать структуру РЖД в течение 10 лет. Это заявление он сделал в декабре 2023 года на «IV железнодорожном съезде», на котором побывал корреспондент URA.RU.

Единая система железнодорожного транспорта заработала в новых регионах России. ФГУП «Железные дороги Новороссии» восстанавливают инфраструктуру и расширяют штат. Об этом премьер-министру РФ Михаилу Мишустину рассказал глава «Росжелдора» Алексей Дружинин 7 марта. «Созданное для этих целей ФГУП „Железные дороги Новороссии“ полностью заработало 1 января 2024 года, а его штат составляет 15 259 человек. В феврале была выплачена первая заработная плата, которая соответствует уровню зарплаты „РЖД“», — отчитался Алексей Дружинин в эфире телеканала «Россия 24». Кроме того, по информации руководителя «Росжелдора», в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях развивается машиностроение и создаются новые рабочие места, предприятия переводят на российские стандарты. Так, Стахановский завод в ЛНР уже выпустил первые 145 вагонов российского образца. Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин поставил задачу реформировать структуру РЖД в течение 10 лет. Это заявление он сделал в декабре 2023 года на «IV железнодорожном съезде», на котором побывал корреспондент URA.RU.