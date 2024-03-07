«Железные дороги Новороссии» заработали в полную силу

В новых регионах России заработала Единая система железнодорожного транспорта
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Российско-азербайджанские переговоры в Баку с участием премьер-министра России Михаила Мишустина. Баку, мишустин михаил
Мишустин заслушал доклад о развитии железнодорожной сети в новых регионах России Фото:

Единая система железнодорожного транспорта заработала в новых регионах России. ФГУП «Железные дороги Новороссии» восстанавливают инфраструктуру и расширяют штат. Об этом премьер-министру РФ Михаилу Мишустину рассказал глава «Росжелдора» Алексей Дружинин 7 марта.

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«Созданное для этих целей ФГУП „Железные дороги Новороссии“ полностью заработало 1 января 2024 года, а его штат составляет 15 259 человек. В феврале была выплачена первая заработная плата, которая соответствует уровню зарплаты „РЖД“», — отчитался Алексей Дружинин в эфире телеканала «Россия 24».

Кроме того, по информации руководителя «Росжелдора», в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях развивается машиностроение и создаются новые рабочие места, предприятия переводят на российские стандарты. Так, Стахановский завод в ЛНР уже выпустил первые 145 вагонов российского образца.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин поставил задачу реформировать структуру РЖД в течение 10 лет. Это заявление он сделал в декабре 2023 года на «IV железнодорожном съезде», на котором побывал корреспондент URA.RU.

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Единая система железнодорожного транспорта заработала в новых регионах России. ФГУП «Железные дороги Новороссии» восстанавливают инфраструктуру и расширяют штат. Об этом премьер-министру РФ Михаилу Мишустину рассказал глава «Росжелдора» Алексей Дружинин 7 марта. «Созданное для этих целей ФГУП „Железные дороги Новороссии“ полностью заработало 1 января 2024 года, а его штат составляет 15 259 человек. В феврале была выплачена первая заработная плата, которая соответствует уровню зарплаты „РЖД“», — отчитался Алексей Дружинин в эфире телеканала «Россия 24». Кроме того, по информации руководителя «Росжелдора», в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях развивается машиностроение и создаются новые рабочие места, предприятия переводят на российские стандарты. Так, Стахановский завод в ЛНР уже выпустил первые 145 вагонов российского образца. Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин поставил задачу реформировать структуру РЖД в течение 10 лет. Это заявление он сделал в декабре 2023 года на «IV железнодорожном съезде», на котором побывал корреспондент URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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