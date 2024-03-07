Бастрыкин поручил возбудить дело из-за травмы ребенка-инвалида в Нижнем Тагиле

07 марта 2024 в 13:17 Размер текста - 17 +

Александр Бастрыкин будет следить за ходом расследования дела Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о причинении травм ребенку-инвалиду в Нижнем Тагиле (Свердловская область). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «В медиапространстве опубликовано обращение тагильчанки в связи с причинением в 2022 году вреда здоровью ее сыну при проведении специалистом выездной лечебной физкультуры. Следователи проводили проверку по этому поводу. Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК по Свердловской области Анатолию Надбитову возбудить уголовное дело и доложить по озвученным доводам», — пишет telegram-канал «Следком». Инцидент произошел в феврале 2022 года. Женщина с сыном приехали к специалисту на индивидуальное занятие по гимнастике. Во время этого у мальчика произошел закрытый перелом бедра со смещением. После тренер перестал выходить на связь с семьей. Тогда она обратилась за помощью к силовикам, пишет АН «Между строк».

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о причинении травм ребенку-инвалиду в Нижнем Тагиле (Свердловская область). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «В медиапространстве опубликовано обращение тагильчанки в связи с причинением в 2022 году вреда здоровью ее сыну при проведении специалистом выездной лечебной физкультуры. Следователи проводили проверку по этому поводу. Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК по Свердловской области Анатолию Надбитову возбудить уголовное дело и доложить по озвученным доводам», — пишет telegram-канал «Следком». Инцидент произошел в феврале 2022 года. Женщина с сыном приехали к специалисту на индивидуальное занятие по гимнастике. Во время этого у мальчика произошел закрытый перелом бедра со смещением. После тренер перестал выходить на связь с семьей. Тогда она обратилась за помощью к силовикам, пишет АН «Между строк».