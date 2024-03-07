Скончался свердловчанин, сыгравший в советском фильме о партизанах

Николай Чемезов умер на 79 году жизни Фото: Владимир Андреев © URA.RU

На 79-м году жизни скончался актер из Каменска-Уральского (Свердловская область) Николай Чемезов, который сыграл в советском фильме «Сыновья уходят в бой». О гибели мужчины сообщили в пресс-службе Забайкальского краевого драматического театра.

«В наш театр Николай Павлович пришел в 1984 году и проработал более 20 лет. За эти годы он сыграл около 50-ти спектаклей. К сожалению, так распорядилась судьба, что он достаточно рано ушел с театральных подмостков читинского театра. В нашей памяти, в памяти зрителей, в архивах театра останутся его работы и его имя», — написали коллеги актера в соцсети «ВКонтакте»

Чемезов закончил Свердловское театральное училище в 1969 году. Работал в Читинском драматическом театре, Казанском театре юного зрителя, Великолукском театре и Тульском ТЮЗе. В картине «Сыновья уходят в бой» у Чемезова была эпизодическая роль. Действия фильма происходят во время Великой Отечественной войны. Главными героями картины являются партизаны, которые сражаются с оккупантами на территории БССР.