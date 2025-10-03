Москва даст миллиард Свердловской области раньше сроков на новые школы

На Среднем Урале построят новые школы
На Среднем Урале построят новые школы Фото:

Правительство России выделит порядка миллиарда рублей Свердловской области на строительство школ. Регион получит деньги раньше запланированных сроков, рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Мордовия, Татарстан, Чечня, а также Свердловская область получат более 3,6 млрд рублей на строительство школ», — передает слова Мишустина пресс-служба правительства. Средства направят в рамках опережающего финансирования — их перераспределят с будущих двух лет на текущий год.

По его словам, эта мера позволит скорее завершить строительные работы и ремонт учебных заведений. Еще 2,3 млрд рублей направят на восстановление детсадов и школ в Белгородской, Брянской и Курской областях.

