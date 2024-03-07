В Пермском крае резко вырос спрос на услуги «мужа на час»

Мастера берут от 300 рублей за услугу Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Пермском крае спрос на услуги домашних мастеров, которые помогут отремонтировать электрику или сантехнику, в 2023 году значительно вырос. Как сообщили URA.RU аналитики сервиса «Авито», рост составил 64%, а предложение осталось на прежнем уровне.

«В 2023 году в Пермском крае спрос на услуги мастеров на час вырос на 64% по сравнению с 2022 годом. В то же время количество объявлений от специалистов практически не изменилось», — рассказал руководитель категории «Деловые и хозяйственные услуги» в «Авито Услугах» Александр Семочкин.

По его словам, средняя стоимость услуг мастеров сегодня начинается от 300 рублей и не меняется с 2022 года. Конечная цена зависит от объема работы, затраченного времени и адреса.