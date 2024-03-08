Депутат Затулин: Британии стоит помнить, что она не является непотопляемой

Великобританию можно легко потопить, заявил Константин Затулин Фото: Министерство обороны Великобритании

Великобритания стала забывать, что ее можно потопить. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин, комментируя поставки ракет Киеву от Лондона.

«Им очень хочется править морями. Вот отсюда их особый интерес к Крыму, потому что мы знаем: Крым — это непотопляемый авианосец. А все их авианосцы, мягко говоря, потопляемы. Включая остров Великобритания», — заявил Константин Затулин, его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что Британия, как и Украина, желает захватить Крым. По его словам, Лондоном движут не только политические мотивы, но и исторический контекст. Ведь ранее у Великобритании был самый могущественный флот в Европе.

Лондон давит на Германию, чтобы она поставила Украине ракеты Taurus. Однако Олаф Шольц отмечал, что его страна против такого риска, передает МК.RU . Вероятно, Киев хочет использовать ракеты для своего нового контрнаступления в Черном море.

Дело в том, что новое вооружение в руках Киева может привести к эскалации конфликта. Издание Politico сообщало, что Шольц также боится пойти на такой риск из-за страха перед президентом России Владимиром Путиным.