Стас Михайлов в честь 8 Марта устроил концерт в московском метро. Видео

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Митинг-концерт "Россия. Севастополь. Крым." в честь 4-ой годовщины присоединения Крыма. Москва, сцена, михайлов стас
Стас Михайлов поздравил пассажирок московского метро Фото:

Эстрадный певец Стас Михайлов устроил концерт в московском метро в честь 8 Марта. Артист выступил на станции «Курская».

«Стас Михайлов дал концерт в московском метрополитене в честь Международного женского дня», — сообщает РИА Новости. Там добавили, что звезда российской эстрады выступил на станции «Курская», поздравил пассажирок с Международным женским днем и исполнил свои хиты «Все для тебя» и «Только ты». На концерт пришло множество людей, и Михайлов отметил, что ему понравилось выступать в московском метрополитене.

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Эстрадный певец Стас Михайлов устроил концерт в московском метро в честь 8 Марта. Артист выступил на станции «Курская». «Стас Михайлов дал концерт в московском метрополитене в честь Международного женского дня», — сообщает РИА Новости. Там добавили, что звезда российской эстрады выступил на станции «Курская», поздравил пассажирок с Международным женским днем и исполнил свои хиты «Все для тебя» и «Только ты». На концерт пришло множество людей, и Михайлов отметил, что ему понравилось выступать в московском метрополитене.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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