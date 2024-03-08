Стас Михайлов в честь 8 Марта устроил концерт в московском метро. Видео

08 марта 2024 в 16:05 Размер текста - 17 +

Стас Михайлов поздравил пассажирок московского метро Фото: Владимир Андреев © URA.RU Эстрадный певец Стас Михайлов устроил концерт в московском метро в честь 8 Марта. Артист выступил на станции «Курская». «Стас Михайлов дал концерт в московском метрополитене в честь Международного женского дня», — сообщает РИА Новости. Там добавили, что звезда российской эстрады выступил на станции «Курская», поздравил пассажирок с Международным женским днем и исполнил свои хиты «Все для тебя» и «Только ты». На концерт пришло множество людей, и Михайлов отметил, что ему понравилось выступать в московском метрополитене.

Эстрадный певец Стас Михайлов устроил концерт в московском метро в честь 8 Марта. Артист выступил на станции «Курская». «Стас Михайлов дал концерт в московском метрополитене в честь Международного женского дня», — сообщает РИА Новости. Там добавили, что звезда российской эстрады выступил на станции «Курская», поздравил пассажирок с Международным женским днем и исполнил свои хиты «Все для тебя» и «Только ты». На концерт пришло множество людей, и Михайлов отметил, что ему понравилось выступать в московском метрополитене.