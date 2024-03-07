Сибирский тракт в Екатеринбурге встал в глухую пробку из-за звезд гангста-рэпа. Фото

На Сибирском тракте в Екатеринбурге появилась пробка из-за «Каспийского груза»

08 марта 2024 в 20:44 Размер текста - 17 +

Концерт группы «Каспийский груз» пройдет на площадке TeleClub Фото: Илья Московец © URA.RU На Сибирском тракте в Екатеринбурге собралась длинная пробка из-за концерта рэп-группы «Каспийский груз», который пройдет вечером 8 марта. Об этом URA.RU сообщили читатели, затор также фиксирует сервис Яндекс.Пробки. «Специально поехали попозже, чтобы не стоять на входе. В итоге встали в пробку на Сибирском тракте от перекрестка с переулком Базовым до „Телеклуба“, приехали на концерт с опозданием. Перед площадкой десятки машин многие выходят посреди дороги и идут пешком», — рассказала собеседница. В группе концерта «ВКонтакте» указано, что в день мероприятия оставалось всего 10 билетов. На входе в TeleClub также образовалась длинная очередь из фанатов исполнителей. Открытие дверей и начало программы прошло в 18:00, а концерт должен был начаться в 20:00, однако из-за ажиотажа на входе время начала сместилось. В 20:40 концерт еще не начался. В азербайджанскую русскоязычную группу «Каспийский груз» входят Весъ (Анар Зейналов) и Брутто (Тимур Одилбеков). Дуэт начал выпускать первые песни еще в 2000 году. Группу часто называют одной из главных в сегменте «пацанского рэпа». Популярность они получили после совместного трека с рэпером Guf «Все за 1 $». Основными хитами стали альбом «Сторона А, Сторона Б» и песни «Табор уходит в небо» и «Доедешь — пиши». Группу неоднократно номинировали на различные премии музыкальные площадки. Последнюю они получили в номинации «Камбэк года» от «VK Музыки» в 2023 году. Фото: читатель URA.RU Фото: читатель URA.RU Фото: читатель URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На Сибирском тракте в Екатеринбурге собралась длинная пробка из-за концерта рэп-группы «Каспийский груз», который пройдет вечером 8 марта. Об этом URA.RU сообщили читатели, затор также фиксирует сервис Яндекс.Пробки. «Специально поехали попозже, чтобы не стоять на входе. В итоге встали в пробку на Сибирском тракте от перекрестка с переулком Базовым до „Телеклуба“, приехали на концерт с опозданием. Перед площадкой десятки машин многие выходят посреди дороги и идут пешком», — рассказала собеседница. В группе концерта «ВКонтакте» указано, что в день мероприятия оставалось всего 10 билетов. На входе в TeleClub также образовалась длинная очередь из фанатов исполнителей. Открытие дверей и начало программы прошло в 18:00, а концерт должен был начаться в 20:00, однако из-за ажиотажа на входе время начала сместилось. В 20:40 концерт еще не начался. В азербайджанскую русскоязычную группу «Каспийский груз» входят Весъ (Анар Зейналов) и Брутто (Тимур Одилбеков). Дуэт начал выпускать первые песни еще в 2000 году. Группу часто называют одной из главных в сегменте «пацанского рэпа». Популярность они получили после совместного трека с рэпером Guf «Все за 1 $». Основными хитами стали альбом «Сторона А, Сторона Б» и песни «Табор уходит в небо» и «Доедешь — пиши». Группу неоднократно номинировали на различные премии музыкальные площадки. Последнюю они получили в номинации «Камбэк года» от «VK Музыки» в 2023 году.