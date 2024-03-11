В Екатеринбурге ищут детского стоматолога без опыта на зарплату 250 тысяч

© Служба новостей «URA.RU»
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Кандидаты должны быть готовы к нелегкому труду и постоянному обучению (архивное фото)
Кандидаты должны быть готовы к нелегкому труду и постоянному обучению (архивное фото) Фото:

Стоматологическая клиника в Екатеринбурге готова взять детского врача-стоматолога на зарплату до 250 000 рублей. Работодатель рассматривает даже соискателей, которые еще являются студентами, следует из объявления на платформе онлайн-рекрутинга hh.ru.

"Приглашаем на работу детского врача-стоматолога или студента пятого курса медицинской академии, желающего развиваться в детской стоматологии. Официальное трудоустройство и зарплата от 80 000 до 250 000 рублей на руки. Опыт работы не требуется", — говорится в объявлении.

Работодатель предлагает сменный график: с 9:00 до 15:00 или с 16:00 до 22:00. Также будущему сотруднику обещают выделить опытного наставника, под руководством которого "придется стать классным врачом". В темное время суток организован развоз сотрудников по домам.

Ранее URA.RU сообщало, что самым высокооплачиваемым работником в Екатеринбурге оказался оператор линий производства оборудования и станков. Средняя предлагаемая зарплата специалистов в этой сфере — 90 558 рублей.

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Стоматологическая клиника в Екатеринбурге готова взять детского врача-стоматолога на зарплату до 250 000 рублей. Работодатель рассматривает даже соискателей, которые еще являются студентами, следует из объявления на платформе онлайн-рекрутинга hh.ru. "Приглашаем на работу детского врача-стоматолога или студента пятого курса медицинской академии, желающего развиваться в детской стоматологии. Официальное трудоустройство и зарплата от 80 000 до 250 000 рублей на руки. Опыт работы не требуется", — говорится в объявлении. Работодатель предлагает сменный график: с 9:00 до 15:00 или с 16:00 до 22:00. Также будущему сотруднику обещают выделить опытного наставника, под руководством которого "придется стать классным врачом". В темное время суток организован развоз сотрудников по домам. Ранее URA.RU сообщало, что самым высокооплачиваемым работником в Екатеринбурге оказался оператор линий производства оборудования и станков. Средняя предлагаемая зарплата специалистов в этой сфере — 90 558 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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