В Екатеринбурге ищут детского стоматолога без опыта на зарплату 250 тысяч

Стоматологическая клиника в Екатеринбурге готова взять детского врача-стоматолога на зарплату до 250 000 рублей. Работодатель рассматривает даже соискателей, которые еще являются студентами, следует из объявления на платформе онлайн-рекрутинга hh.ru.
"Приглашаем на работу детского врача-стоматолога или студента пятого курса медицинской академии, желающего развиваться в детской стоматологии. Официальное трудоустройство и зарплата от 80 000 до 250 000 рублей на руки. Опыт работы не требуется", — говорится в объявлении.
Работодатель предлагает сменный график: с 9:00 до 15:00 или с 16:00 до 22:00. Также будущему сотруднику обещают выделить опытного наставника, под руководством которого "придется стать классным врачом". В темное время суток организован развоз сотрудников по домам.
Ранее URA.RU сообщало, что самым высокооплачиваемым работником в Екатеринбурге оказался оператор линий производства оборудования и станков. Средняя предлагаемая зарплата специалистов в этой сфере — 90 558 рублей.
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