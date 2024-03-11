ВС РФ ударили ракетами по элитным войскам ВСУ

Место дислокации элитных частей ВСУ поражено ударом ВС РФ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Временное местонахождение элитных воинских подразделений ВСУ в Харьковской области было атаковано ракетным ударом со стороны российской армии. Об этом рассказали в силовых структурах.
«Пункт временной дислокации элитных украинских формирований поражен ракетным ударом», — передает сообщение силовых структур ТАСС. Там добавили, что данный пункт ВСУ находился на территории Харьковской области.
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