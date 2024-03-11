ВС РФ ударили ракетами по элитным войскам ВСУ

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Место дислокации элитных частей ВСУ поражено ударом ВС РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Временное местонахождение элитных воинских подразделений ВСУ в Харьковской области было атаковано ракетным ударом со стороны российской армии. Об этом рассказали в силовых структурах.

«Пункт временной дислокации элитных украинских формирований поражен ракетным ударом», — передает сообщение силовых структур ТАСС. Там добавили, что данный пункт ВСУ находился на территории Харьковской области.

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Временное местонахождение элитных воинских подразделений ВСУ в Харьковской области было атаковано ракетным ударом со стороны российской армии. Об этом рассказали в силовых структурах. «Пункт временной дислокации элитных украинских формирований поражен ракетным ударом», — передает сообщение силовых структур ТАСС. Там добавили, что данный пункт ВСУ находился на территории Харьковской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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