Буданов анонсировал операцию ВСУ в Крыму

Украинская военная разведка готовит операцию в Крыму. Об этом рассказал начальник Главного управления разведки (ГУР) Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов.
«Это все — подготовительные меры к проведению серьезной операции в Крыму. Это проверка правильности наших утверждений о путях подхода и ухода оттуда», — приводит слова Буданова официальный telegram-канал ГУР Украины. Он добавил, что проведенные ранее боевые миссии украинской военной разведки в Черном море и на территории Крыма являются частью подготовки к более масштабным действиям.
Кирилл Буданов 25 февраля призывал граждан России не передвигаться по Крымскому мосту из-за предстоящего контрнаступления Украины. Он подчеркнул важность контроля над акваторией Черного моря и присутствия на полуострове Крым для успешной обороны. Представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов считает, что военные и террористические угрозы, исходящие от украинских властей в отношении Крыма, связаны с желанием развязать третью мировую войну, передает
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