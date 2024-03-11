Буданов анонсировал операцию ВСУ в Крыму

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Зеленский и компания. stock, залужный валерий, Буданов Кирилл,  stock
Предыдущие атаки ВСУ на Крым являются подготовкой к серьезной операции, заявил Кирилл Буданов (на фото справа) Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинская военная разведка готовит операцию в Крыму. Об этом рассказал начальник Главного управления разведки (ГУР) Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов.

«Это все — подготовительные меры к проведению серьезной операции в Крыму. Это проверка правильности наших утверждений о путях подхода и ухода оттуда», — приводит слова Буданова официальный telegram-канал ГУР Украины. Он добавил, что проведенные ранее боевые миссии украинской военной разведки в Черном море и на территории Крыма являются частью подготовки к более масштабным действиям.

Кирилл Буданов 25 февраля призывал граждан России не передвигаться по Крымскому мосту из-за предстоящего контрнаступления Украины. Он подчеркнул важность контроля над акваторией Черного моря и присутствия на полуострове Крым для успешной обороны. Представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов считает, что военные и террористические угрозы, исходящие от украинских властей в отношении Крыма, связаны с желанием развязать третью мировую войну, передает Life.

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Украинская военная разведка готовит операцию в Крыму. Об этом рассказал начальник Главного управления разведки (ГУР) Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов. «Это все — подготовительные меры к проведению серьезной операции в Крыму. Это проверка правильности наших утверждений о путях подхода и ухода оттуда», — приводит слова Буданова официальный telegram-канал ГУР Украины. Он добавил, что проведенные ранее боевые миссии украинской военной разведки в Черном море и на территории Крыма являются частью подготовки к более масштабным действиям. Кирилл Буданов 25 февраля призывал граждан России не передвигаться по Крымскому мосту из-за предстоящего контрнаступления Украины. Он подчеркнул важность контроля над акваторией Черного моря и присутствия на полуострове Крым для успешной обороны. Представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов считает, что военные и террористические угрозы, исходящие от украинских властей в отношении Крыма, связаны с желанием развязать третью мировую войну, передает Life.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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