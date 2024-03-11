11 марта 2024

Число эвакуированных из горящего здания в центре Екатеринбурга выросло до 150. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Учебная пожарная эвакуация в школах Екатеринбурга, пожар, кнопка, пожарная безопасность, пожарная сигнализация, fire, пожарная тревога, противопожарная защита
Ранее сообщалось о 30-ти эвакуированных Фото:

В Екатеринбурге во время пожара в подвале здания на улице Чебышева самостоятельно эвакуировались 60 человек и еще 90 граждан спасли огнеборцы. С самого начала было известно о 30 эвакуированных, рассказали в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области.

«До прибытия пожарно-спасательных подразделений из здания эвакуировались 60 человек. Огнеборцами были эвакуированы 84 человека, еще шесть спасены с помощью спасательных устройств дыхательных аппаратов», — пояснили в telegram-канале ведомства. Пострадавших в пожаре не оказалось.

Сообщение о пожаре поступило в дежурную часть МЧС в 09:34, но уже к 10:26 спасатели ликвидировали открытое горение. В тушении возгорания приняли участие 30 человек личного состава и 13 единиц спецтехники. «Причину произошедшего устанавливают пожарные дознаватели», — добавили в ведомстве.

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В Екатеринбурге во время пожара в подвале здания на улице Чебышева самостоятельно эвакуировались 60 человек и еще 90 граждан спасли огнеборцы. С самого начала было известно о 30 эвакуированных, рассказали в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. «До прибытия пожарно-спасательных подразделений из здания эвакуировались 60 человек. Огнеборцами были эвакуированы 84 человека, еще шесть спасены с помощью спасательных устройств дыхательных аппаратов», — пояснили в telegram-канале ведомства. Пострадавших в пожаре не оказалось. Сообщение о пожаре поступило в дежурную часть МЧС в 09:34, но уже к 10:26 спасатели ликвидировали открытое горение. В тушении возгорания приняли участие 30 человек личного состава и 13 единиц спецтехники. «Причину произошедшего устанавливают пожарные дознаватели», — добавили в ведомстве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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