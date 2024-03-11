11 марта 2024

В Екатеринбурге спасатели эвакуировали 30 человек из горящего здания

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожарно-тактическое учение в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018. Екатеринбург , эвакуация, пожар, спасение, огонь, учения мчс, пожарная лестница
Пожар произошел в подвале здания Фото:

В Екатеринбурге утром 12 марта в подвале здания на улице Чебышева произошел пожар, в результате которого спасатели эвакуировали 30 человек. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

«Сегодня [12 марта] в 09:34 поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Чебышева. На площади шесть квадратных метров горит продукция в подвале шестиэтажного административного здания. Из здания эвакуированы 30 человек», — сказали в ведомстве.

Информация о пострадавших не поступала. В настоящее время пожарные продолжают эвакуировать людей из здания.

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В Екатеринбурге утром 12 марта в подвале здания на улице Чебышева произошел пожар, в результате которого спасатели эвакуировали 30 человек. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. «Сегодня [12 марта] в 09:34 поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Чебышева. На площади шесть квадратных метров горит продукция в подвале шестиэтажного административного здания. Из здания эвакуированы 30 человек», — сказали в ведомстве. Информация о пострадавших не поступала. В настоящее время пожарные продолжают эвакуировать людей из здания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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