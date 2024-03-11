В Екатеринбурге спасатели эвакуировали 30 человек из горящего здания

Пожар произошел в подвале здания
В Екатеринбурге утром 12 марта в подвале здания на улице Чебышева произошел пожар, в результате которого спасатели эвакуировали 30 человек. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
«Сегодня [12 марта] в 09:34 поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Чебышева. На площади шесть квадратных метров горит продукция в подвале шестиэтажного административного здания. Из здания эвакуированы 30 человек», — сказали в ведомстве.
Информация о пострадавших не поступала. В настоящее время пожарные продолжают эвакуировать людей из здания.
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