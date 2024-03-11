11 марта 2024

Пенсионер из Екатеринбурга стал миллионером, купив билет за 100 рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт Деньги. Тюмень, кредит, пять тысяч, калькулятор, ипотека, деньги, взятка, миллион рублей, миллион
Уже четверо свердловчан стали миллионерами в 2024 году Фото:

В Кировском районе Екатеринбурга пенсионер выиграл миллион рублей. Мужчина приобрел лотерейный билет за 100 рублей при получении пенсии, рассказали URA.RU в пресс-службе «Почты России».

«Счастливый билет достался пенсионеру из Екатеринбурга. Он приобрел его при получении пенсии в кассе доставочного участка пенсий Кировского района за 100 рублей», — сказано в сообщении. В пресс-службе отметили, что с начала 2024 года это уже четвертый лотерейный миллионер в Свердловской области.

В начале марта сразу две свердловчанина выиграли крупные суммы денег в лотерее «Столото» — один более 50 миллионов рублей, второй — почти 20 млн. Первому победителю лотерейный билет обошелся в 500 рублей, а второму — в 60 рублей.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кировском районе Екатеринбурга пенсионер выиграл миллион рублей. Мужчина приобрел лотерейный билет за 100 рублей при получении пенсии, рассказали URA.RU в пресс-службе «Почты России». «Счастливый билет достался пенсионеру из Екатеринбурга. Он приобрел его при получении пенсии в кассе доставочного участка пенсий Кировского района за 100 рублей», — сказано в сообщении. В пресс-службе отметили, что с начала 2024 года это уже четвертый лотерейный миллионер в Свердловской области. В начале марта сразу две свердловчанина выиграли крупные суммы денег в лотерее «Столото» — один более 50 миллионов рублей, второй — почти 20 млн. Первому победителю лотерейный билет обошелся в 500 рублей, а второму — в 60 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...