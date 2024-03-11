Пенсионер из Екатеринбурга стал миллионером, купив билет за 100 рублей

В Кировском районе Екатеринбурга пенсионер выиграл миллион рублей. Мужчина приобрел лотерейный билет за 100 рублей при получении пенсии, рассказали URA.RU в пресс-службе «Почты России».
«Счастливый билет достался пенсионеру из Екатеринбурга. Он приобрел его при получении пенсии в кассе доставочного участка пенсий Кировского района за 100 рублей», — сказано в сообщении. В пресс-службе отметили, что с начала 2024 года это уже четвертый лотерейный миллионер в Свердловской области.
В начале марта сразу две свердловчанина выиграли крупные суммы денег в лотерее «Столото» — один более 50 миллионов рублей, второй — почти 20 млн. Первому победителю лотерейный билет обошелся в 500 рублей, а второму — в 60 рублей.
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