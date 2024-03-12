В Перми суд отправил в колонию топ-менеджера стройфирмы за хищение 127 млн

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Обвиняемого взяли под стражу в зале суда
Обвиняемого взяли под стражу в зале суда Фото:

Ленинский районный суд Перми приговорил к наказанию в виде срока в колонии коммерческого директора строительного ООО «ДСК "Арсенал"» Армена Оганесяна. Его обвиняли в подмене стройматериалов при выполнении работ по реконструкции дороги в районе границы Пермского края и Кировской области. В результате действий топ-менеджера фирмы, бюджету был причинен ущерб на сумму в 127 млн рублей.

«Ленинский районный суд Перми назначил Армену Оганесяну пять лет в исправительной колонии общего режима. Полностью удовлетворены прокурорские требования о взыскании 127,4 млн рублей в пользу потерпевшего ФКУ Упрдор «Прикамье». В обеспечение иска сохранен арест на имущество осужденного. В том числе на квартиру в новом доме в центре краевой столицы», — сообщает «РБК-Пермь».

По версии следствия в период с 2018 по 2019 год Армен Оганесян руководил реконструкцией дороги в районе границы Пермского края и Кировской области. Вместо указанного в техническом задании материала для укладки асфальта, Оганесян распорядился использовать смесь низкого качества. Он также дал задание подчиненным подготовить подложные документы о проведенных работах и финансовых затратах. На их основании были подписаны акты приемки работ, а на счет компании-подрядчика перечислены деньги. Этим бюджету был причинен ущерб на 127 млн рублей. Оганесян свою вину не признал.

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Ленинский районный суд Перми приговорил к наказанию в виде срока в колонии коммерческого директора строительного ООО «ДСК "Арсенал"» Армена Оганесяна. Его обвиняли в подмене стройматериалов при выполнении работ по реконструкции дороги в районе границы Пермского края и Кировской области. В результате действий топ-менеджера фирмы, бюджету был причинен ущерб на сумму в 127 млн рублей. «Ленинский районный суд Перми назначил Армену Оганесяну пять лет в исправительной колонии общего режима. Полностью удовлетворены прокурорские требования о взыскании 127,4 млн рублей в пользу потерпевшего ФКУ Упрдор «Прикамье». В обеспечение иска сохранен арест на имущество осужденного. В том числе на квартиру в новом доме в центре краевой столицы», — сообщает «РБК-Пермь». По версии следствия в период с 2018 по 2019 год Армен Оганесян руководил реконструкцией дороги в районе границы Пермского края и Кировской области. Вместо указанного в техническом задании материала для укладки асфальта, Оганесян распорядился использовать смесь низкого качества. Он также дал задание подчиненным подготовить подложные документы о проведенных работах и финансовых затратах. На их основании были подписаны акты приемки работ, а на счет компании-подрядчика перечислены деньги. Этим бюджету был причинен ущерб на 127 млн рублей. Оганесян свою вину не признал.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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