В Перми суд отправил в колонию топ-менеджера стройфирмы за хищение 127 млн

Ленинский районный суд Перми приговорил к наказанию в виде срока в колонии коммерческого директора строительного ООО «ДСК "Арсенал"» Армена Оганесяна. Его обвиняли в подмене стройматериалов при выполнении работ по реконструкции дороги в районе границы Пермского края и Кировской области. В результате действий топ-менеджера фирмы, бюджету был причинен ущерб на сумму в 127 млн рублей.
«Ленинский районный суд Перми назначил Армену Оганесяну пять лет в исправительной колонии общего режима. Полностью удовлетворены прокурорские требования о взыскании 127,4 млн рублей в пользу потерпевшего ФКУ Упрдор «Прикамье». В обеспечение иска сохранен арест на имущество осужденного. В том числе на квартиру в новом доме в центре краевой столицы», — сообщает «РБК-Пермь».
По версии следствия в период с 2018 по 2019 год Армен Оганесян руководил реконструкцией дороги в районе границы Пермского края и Кировской области. Вместо указанного в техническом задании материала для укладки асфальта, Оганесян распорядился использовать смесь низкого качества. Он также дал задание подчиненным подготовить подложные документы о проведенных работах и финансовых затратах. На их основании были подписаны акты приемки работ, а на счет компании-подрядчика перечислены деньги. Этим бюджету был причинен ущерб на 127 млн рублей. Оганесян свою вину не признал.
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