Происшествия Промоутеров, снявших драку в екатеринбургском ТЦ, отстранили от работы 12 марта 2024 в 23:11 Размер текста - 17 + Конфликт произошел в ТЦ «Гринвич» 10 марта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Промоутеров, которые сняли задержание дебошира сотрудниками службы безопасности екатеринбургского торгового центра «Гринвич», отстранили от работы на время расследования инцидента. Об этом сообщили в пресс-службе банка «Тинькофф», представителями компании-подрядчика которого являлись промоутеры. «Речь идет не о сотрудниках „Тинькофф“, а об исполнителях компании-подрядчика, которая предоставляет банку промоутеров… В настоящий момент компания-подрядчик проводит внутреннюю проверку, на время которой двое исполнителей были отстранены от оказания услуг», — сообщили Е1.RU в пресс-службе банка. В сообщении уточнили, что одна из промоутеров — несовершеннолетняя. Инцидент произошел 10 марта. Судя по опубликованному видео, у посетителя ТЦ с одним из охранников произошел конфликт, который не удалось урегулировать мирным путем. Мужчину получилось скрутить совместными усилиями семи охранников. Также на место происшествия выезжали сотрудники полиции. Промоутеров, которые сняли задержание дебошира сотрудниками службы безопасности екатеринбургского торгового центра «Гринвич», отстранили от работы на время расследования инцидента. Об этом сообщили в пресс-службе банка «Тинькофф», представителями компании-подрядчика которого являлись промоутеры. «Речь идет не о сотрудниках „Тинькофф“, а об исполнителях компании-подрядчика, которая предоставляет банку промоутеров… В настоящий момент компания-подрядчик проводит внутреннюю проверку, на время которой двое исполнителей были отстранены от оказания услуг», — сообщили Е1.RU в пресс-службе банка. В сообщении уточнили, что одна из промоутеров — несовершеннолетняя. Инцидент произошел 10 марта. Судя по опубликованному видео, у посетителя ТЦ с одним из охранников произошел конфликт, который не удалось урегулировать мирным путем. Мужчину получилось скрутить совместными усилиями семи охранников. Также на место происшествия выезжали сотрудники полиции. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям