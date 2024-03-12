Промоутеров, снявших драку в екатеринбургском ТЦ, отстранили от работы

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Ремонт фасада ТРЦ Гринвич. Екатеринбург , трц гринвич
Конфликт произошел в ТЦ «Гринвич» 10 марта Фото:

Промоутеров, которые сняли задержание дебошира сотрудниками службы безопасности екатеринбургского торгового центра «Гринвич», отстранили от работы на время расследования инцидента. Об этом сообщили в пресс-службе банка «Тинькофф», представителями компании-подрядчика которого являлись промоутеры.

«Речь идет не о сотрудниках „Тинькофф“, а об исполнителях компании-подрядчика, которая предоставляет банку промоутеров… В настоящий момент компания-подрядчик проводит внутреннюю проверку, на время которой двое исполнителей были отстранены от оказания услуг», — сообщили Е1.RU в пресс-службе банка. В сообщении уточнили, что одна из промоутеров — несовершеннолетняя.

Инцидент произошел 10 марта. Судя по опубликованному видео, у посетителя ТЦ с одним из охранников произошел конфликт, который не удалось урегулировать мирным путем. Мужчину получилось скрутить совместными усилиями семи охранников. Также на место происшествия выезжали сотрудники полиции.

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Промоутеров, которые сняли задержание дебошира сотрудниками службы безопасности екатеринбургского торгового центра «Гринвич», отстранили от работы на время расследования инцидента. Об этом сообщили в пресс-службе банка «Тинькофф», представителями компании-подрядчика которого являлись промоутеры. «Речь идет не о сотрудниках „Тинькофф“, а об исполнителях компании-подрядчика, которая предоставляет банку промоутеров… В настоящий момент компания-подрядчик проводит внутреннюю проверку, на время которой двое исполнителей были отстранены от оказания услуг», — сообщили Е1.RU в пресс-службе банка. В сообщении уточнили, что одна из промоутеров — несовершеннолетняя. Инцидент произошел 10 марта. Судя по опубликованному видео, у посетителя ТЦ с одним из охранников произошел конфликт, который не удалось урегулировать мирным путем. Мужчину получилось скрутить совместными усилиями семи охранников. Также на место происшествия выезжали сотрудники полиции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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