Промоутеров, снявших драку в екатеринбургском ТЦ, отстранили от работы

Промоутеров, которые сняли задержание дебошира сотрудниками службы безопасности екатеринбургского торгового центра «Гринвич», отстранили от работы на время расследования инцидента. Об этом сообщили в пресс-службе банка «Тинькофф», представителями компании-подрядчика которого являлись промоутеры.
«Речь идет не о сотрудниках „Тинькофф“, а об исполнителях компании-подрядчика, которая предоставляет банку промоутеров… В настоящий момент компания-подрядчик проводит внутреннюю проверку, на время которой двое исполнителей были отстранены от оказания услуг», — сообщили Е1.RU в пресс-службе банка. В сообщении уточнили, что одна из промоутеров — несовершеннолетняя.
Инцидент произошел 10 марта. Судя по опубликованному видео, у посетителя ТЦ с одним из охранников произошел конфликт, который не удалось урегулировать мирным путем. Мужчину получилось скрутить совместными усилиями семи охранников. Также на место происшествия выезжали сотрудники полиции.
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