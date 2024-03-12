12 марта 2024

Ростехнадзор ХМАО обнаружил у подрядчика «Северавтодора» нелегальный склад химикатов

Ростехнадзор наказал грузовую компанию в ХМАО за нелегальный склад химикатов
© Служба новостей «URA.RU»
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Учебный центр Елань. Екатеринбург, ангар, склад
Грузовая компания из ХМАО использовала склад для химических веществ без лицензии и устройств для безопасности Фото:

Северо-Уральское управление Ростехнадзора обнаружило у ООО «Тюбинг-Транс» из Пыть-Яха (ХМАО) нелегальный склад химических веществ: предприятие использовало его без лицензии. Выездная проверка установила, что в хранилище нет устройств для контроля содержания вредных веществ в воздухе.

«Специалистами Северо-Уральского управления Ростехнадзора было установлено, что в государственном реестре опасных производственных объектов зарегистрирован склад химических веществ ООО „Тюбинг-Транс“, но отсутствует необходимая для эксплуатации лицензия. По согласованию с Прокуратурой ХМАО была проведена внеплановая выездная проверка: установлено, что площадка не оснащена средствами контроля за параметрами, определяющими химическую опасность процесса с регистрацией показаний и предаварийной сигнализацией их значений, отсутствует регламент на осуществление технологического процесса на химически опасном производственном объекте», — сообщил Ростехнадзор на официальном сайте ведомства.

Ведомство выдало ООО «Тюбинг-Транс» предписание с требованием устранить нарушения. Руководство компании привлекут к административной ответственности за несоблюдение правил промышленной безопасности. ООО «Тюбинг-Транс» на протяжении нескольких лет сотрудничало с «Северавтодором»: производило погрузочно-разгрузочные работы на железнодорожных путях. Агентство направило в грузовую компанию запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что Ростехнадзор ХМАО устроил серию проверок в нефтесервисных компаниях. Энергетики предприятий не сдали экзамен на профпригодность, получив неудовлетворительную оценку от ревизоров.

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Северо-Уральское управление Ростехнадзора обнаружило у ООО «Тюбинг-Транс» из Пыть-Яха (ХМАО) нелегальный склад химических веществ: предприятие использовало его без лицензии. Выездная проверка установила, что в хранилище нет устройств для контроля содержания вредных веществ в воздухе. «Специалистами Северо-Уральского управления Ростехнадзора было установлено, что в государственном реестре опасных производственных объектов зарегистрирован склад химических веществ ООО „Тюбинг-Транс“, но отсутствует необходимая для эксплуатации лицензия. По согласованию с Прокуратурой ХМАО была проведена внеплановая выездная проверка: установлено, что площадка не оснащена средствами контроля за параметрами, определяющими химическую опасность процесса с регистрацией показаний и предаварийной сигнализацией их значений, отсутствует регламент на осуществление технологического процесса на химически опасном производственном объекте», — сообщил Ростехнадзор на официальном сайте ведомства. Ведомство выдало ООО «Тюбинг-Транс» предписание с требованием устранить нарушения. Руководство компании привлекут к административной ответственности за несоблюдение правил промышленной безопасности. ООО «Тюбинг-Транс» на протяжении нескольких лет сотрудничало с «Северавтодором»: производило погрузочно-разгрузочные работы на железнодорожных путях. Агентство направило в грузовую компанию запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что Ростехнадзор ХМАО устроил серию проверок в нефтесервисных компаниях. Энергетики предприятий не сдали экзамен на профпригодность, получив неудовлетворительную оценку от ревизоров.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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