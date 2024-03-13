Свердловские гаишники пересели на «китайцев». Фото

Свердловские гаишники получили новые служебные машины
© Служба новостей «URA.RU»
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Гаишники получили новые Haval F7
Гаишники получили новые Haval F7 Фото:

Свердловские гаишники получили 29 новых служебных машин. Автопарк УГИБДД пополнился китайскими кроссоверами Haval F7. На мероприятии присутствовал корреспондент URA.RU.

Ключи от автомобилей сотрудникам отдельного специального батальона вручил врио начальника областной Госавтоинспекции подполковник Дмитрий Кузнецов. «Сегодня знаменательный день для нас. Поступили 29 новых машин, закупленные МВД России в рамках реализации федерального проекта „Безопасные качественные дороги“. Используйте транспорт для сохранения безопасности на дорогах», — сказал он.

До этого гаишники ездили на Skoda Octavia. По словам Кузнецова, новые машины значительно лучше прежних: «Полный привод, двухлитровый мотор, высокий клиренс — 19 сантиметров вместо 15. У машины современные динамические характеристики — система курсовой устойчивости, система безопасности». В комплектацию также входят радиостанции, комплекс «Патруль-Видео», устройства для подачи световых и звуковых сигналов.

«Новые авто повысят престиж нашего региона и уровень проверочных мероприятий. Также машины будут задействованы и в кортежах», — добавил офицер.

Стоимость одного Haval F7 составляет около 2,4 млн рублей. Бывший гаишник (попросил не называть имени), который работал в Екатеринбурге и области, сказал URA.RU, что ремонт новых автомобилей может стать серьезной проблемой для Госавтоинспекции. «Haval содержать дороже. Куда дешевле будет во время погони за нарушителем разбиться на „четырках“ (ВАЗ-2114). Неизвестно, кто будет платить за ремонт, вдруг это ляжет на плечи сотрудников?» — задается вопросом он.

Ключи сотрудникам спецбата вручил Дмитрий Кузнецов
Ключи сотрудникам спецбата вручил Дмитрий Кузнецов
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Свердловские гаишники получили 29 новых служебных машин. Автопарк УГИБДД пополнился китайскими кроссоверами Haval F7. На мероприятии присутствовал корреспондент URA.RU. Ключи от автомобилей сотрудникам отдельного специального батальона вручил врио начальника областной Госавтоинспекции подполковник Дмитрий Кузнецов. «Сегодня знаменательный день для нас. Поступили 29 новых машин, закупленные МВД России в рамках реализации федерального проекта „Безопасные качественные дороги“. Используйте транспорт для сохранения безопасности на дорогах», — сказал он. До этого гаишники ездили на Skoda Octavia. По словам Кузнецова, новые машины значительно лучше прежних: «Полный привод, двухлитровый мотор, высокий клиренс — 19 сантиметров вместо 15. У машины современные динамические характеристики — система курсовой устойчивости, система безопасности». В комплектацию также входят радиостанции, комплекс «Патруль-Видео», устройства для подачи световых и звуковых сигналов. «Новые авто повысят престиж нашего региона и уровень проверочных мероприятий. Также машины будут задействованы и в кортежах», — добавил офицер. Стоимость одного Haval F7 составляет около 2,4 млн рублей. Бывший гаишник (попросил не называть имени), который работал в Екатеринбурге и области, сказал URA.RU, что ремонт новых автомобилей может стать серьезной проблемой для Госавтоинспекции. «Haval содержать дороже. Куда дешевле будет во время погони за нарушителем разбиться на „четырках“ (ВАЗ-2114). Неизвестно, кто будет платить за ремонт, вдруг это ляжет на плечи сотрудников?» — задается вопросом он.
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© Служба новостей «URA.RU»
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