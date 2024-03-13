ХМАО вошел в топ-3 регионов с самыми крупными перечислениями НДС

ХМАО попал в топ-3 регионов с самыми крупными перечислениями «чистого» НДС. Информация об этом была опубликована на сайте РБК.
«Наибольший объем чистых перечислений НДС в федеральный бюджет закономерно обеспечила Москва (1,8 трлн руб.). Московская область уплатила 610 млрд рублей, а нефтегазовые регионы — Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа — 474,6 млрд и 399,5 млрд рублей», — указано на сайте.
Пятое место по отчислению «чистого» НДС занял Санкт-Петербург. Сумма составила 293 млрд рублей.
Ранее URA.RU сообщало, что ХМАО вошел в топ регионов РФ с самой низкой безработицей. Округ занял девятую строчку с показателем 1,8%.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Главные новости ХМАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.