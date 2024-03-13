13 марта 2024

ХМАО вошел в топ-3 регионов с самыми крупными перечислениями НДС

© Служба новостей «URA.RU»
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Федеральная налоговая служба. Нижневартовск, налоги, фнс, федеральная налоговая служба, налоговая
Обойти ХМАО смогли Москва и Московская область Фото:

ХМАО попал в топ-3 регионов с самыми крупными перечислениями «чистого» НДС. Информация об этом была опубликована на сайте РБК.

«Наибольший объем чистых перечислений НДС в федеральный бюджет закономерно обеспечила Москва (1,8 трлн руб.). Московская область уплатила 610 млрд рублей, а нефтегазовые регионы — Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа — 474,6 млрд и 399,5 млрд рублей», — указано на сайте.

Пятое место по отчислению «чистого» НДС занял Санкт-Петербург. Сумма составила 293 млрд рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что ХМАО вошел в топ регионов РФ с самой низкой безработицей. Округ занял девятую строчку с показателем 1,8%.

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ХМАО попал в топ-3 регионов с самыми крупными перечислениями «чистого» НДС. Информация об этом была опубликована на сайте РБК. «Наибольший объем чистых перечислений НДС в федеральный бюджет закономерно обеспечила Москва (1,8 трлн руб.). Московская область уплатила 610 млрд рублей, а нефтегазовые регионы — Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа — 474,6 млрд и 399,5 млрд рублей», — указано на сайте. Пятое место по отчислению «чистого» НДС занял Санкт-Петербург. Сумма составила 293 млрд рублей. Ранее URA.RU сообщало, что ХМАО вошел в топ регионов РФ с самой низкой безработицей. Округ занял девятую строчку с показателем 1,8%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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