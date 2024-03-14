Пермская «дочка» «Роскосмоса» похвасталась объемами производства

Пермский завод «Протон-ПМ» в 2023 году увеличил объемы производства на 25%

Предприятие завершает строительство новых цехов сборки ракетных двигателей (архивное фото) Фото: Лазарева Екатерина © URA.RU

Пермское предприятие «Протон-ПМ», входящее в состав АО «НПО Энергомаш» Госкорпорации «Роскосмос», в 2023 году повысило объемы производства. По сравнению с 2022 годом они увеличились на четверть.

«В 2023 году коллектив „Протон-ПМ“ обеспечил рост производства. Объемы продукции превысили на четверть результаты 2022 года. Производительность труда выросла на 25%, что положительно повлияло на выручку. С 2020 по 2023 год она увеличилась более чем в три раза. Это позволило продолжить повышение заработной платы рабочих. За три года она выросла почти на 90%», — сообщила пресс-служба предприятия.

В 2023 году завод реализовал четыре инвестпроекта. Их общий объем финансирования превысил 13 млрд рублей. Сейчас предприятие заканчивает строительство дополнительного корпуса в Новых Лядах. Там разместят комплекс линий электрохимических покрытий, цех механообработки и цех механической сборки, где завершают изготовление ракетных двигателей. На 2024 год запланирован рост выручки предприятия более, чем в полтора раза. Также завод готов трудоустроить 300 рабочих.

Пермское АО «Протон-ПМ» входит в интегрированную структуру АО «НПО Энергомаш» Госкорпорации «Роскосмос». Является одним из ведущих предприятий ракетно-космической промышленности РФ. Специализация завода — изготовление жидкостных ракетных двигателей. Также предприятие занимается координацией программы развития кластера двигателестроения «Новый Звездный».