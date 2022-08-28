В Перми завод ищет рабочих на производство двигателей для ракет

29 августа 2022 в 10:44 Размер текста - 17 +

Рабочим на заводе обещают среднюю зарплату в 40 тысяч рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU Пермское предприятие «Протон-ПМ», входящее в состав НПО «Энергомаш» госкорпорации «Роскосмос», расширяет штат. На заводе объявили срочный набор сотрудников на производство ракетных двигателей. В списке указаны десятки вакансий. «На ракетно-космическое производство срочно требуются сварщики и опиловщики. Если есть опыт — отлично, если нет — обучим. Имеются также вакансии литейного цеха: дефектоскопист, слесарь по обработке деталей бормашинкой, плавильщик металла, модельщик, обрубщик, формовщик и другие», — сообщается в группе предприятия в соцсети «ВКонтакте». Рабочим на заводе обещают среднюю заработную плату в 40 тысяч рублей. Больше всего готовы платить начальнику литейного цеха. Ему предлагают зарплату в 140 тысяч рублей, при этом обязательными требованиями к кандидату являются наличие опыта работы от 3 лет и наличие высшего технического образования. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми ищет сотрудников завод, который делает заряды к «Граду». Предприятию, которое в ходе рабочего визита посетил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, требуются инженеры, слесари, электромонтажники и другие специалисты.

Пермское предприятие «Протон-ПМ», входящее в состав НПО «Энергомаш» госкорпорации «Роскосмос», расширяет штат. На заводе объявили срочный набор сотрудников на производство ракетных двигателей. В списке указаны десятки вакансий. «На ракетно-космическое производство срочно требуются сварщики и опиловщики. Если есть опыт — отлично, если нет — обучим. Имеются также вакансии литейного цеха: дефектоскопист, слесарь по обработке деталей бормашинкой, плавильщик металла, модельщик, обрубщик, формовщик и другие», — сообщается в группе предприятия в соцсети «ВКонтакте». Рабочим на заводе обещают среднюю заработную плату в 40 тысяч рублей. Больше всего готовы платить начальнику литейного цеха. Ему предлагают зарплату в 140 тысяч рублей, при этом обязательными требованиями к кандидату являются наличие опыта работы от 3 лет и наличие высшего технического образования. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми ищет сотрудников завод, который делает заряды к «Граду». Предприятию, которое в ходе рабочего визита посетил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, требуются инженеры, слесари, электромонтажники и другие специалисты.