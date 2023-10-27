Пермский завод, подконтрольный «Роскосмосу», отказался от выплаты дивидендов

Пермский завод «Протон-ПМ» отказался от выплаты дивидендов

27 октября 2023 в 19:40 Размер текста - 17 +

Акционеры «Протон-ПМ» решили не распределять прибыль по итогам 2022 года и не выплачивать дивиденды Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Пермское акционерное общество «Протон-ПМ» не будет распределять прибыль по итогам 2023 года, а также выплачивать дивиденды. Такое решение принято на годовом общем собрании акционеров предприятия, сообщается на сайте предприятия. «По вопросу №3 повестки общего собрания акционеров принято следующее решение: в связи с наличием у АО „Протон-ПМ“ убытка по результатам 2022 года в размере 1 493 579 415 рублей 69 копеек, чистую прибыль не распределять. Дивиденды за 2022 год не выплачивать», — говорится в повестке. Также на собрании акционеров избраны члены совета директоров предприятия. В его состав вошли Игорь Арбузов, Сергей Артюхов, Дмитрий Лядов, Денис Пудков, Сергей Чулков, Иван Краснов, Елена Алферова. Последние несколько лет АО «Протон-ПМ» не распределяет прибыль и не выплачивает дивиденды. Это связано с тем, что акционерное общество терпит убытки. По этой же причине от выплаты дивидендов в 2023 году отказалось пермское НПО «Искра». АО «Протон-ПМ» занимается производством жидкостных ракетных двигателей и участвует в кооперации по созданию газотурбинной техники. Предприятие входит в структуры АО «НПО Энергомаш», контролируемое госкорпорацией «Роскосмос».

Пермское акционерное общество «Протон-ПМ» не будет распределять прибыль по итогам 2023 года, а также выплачивать дивиденды. Такое решение принято на годовом общем собрании акционеров предприятия, сообщается на сайте предприятия. «По вопросу №3 повестки общего собрания акционеров принято следующее решение: в связи с наличием у АО „Протон-ПМ“ убытка по результатам 2022 года в размере 1 493 579 415 рублей 69 копеек, чистую прибыль не распределять. Дивиденды за 2022 год не выплачивать», — говорится в повестке. Также на собрании акционеров избраны члены совета директоров предприятия. В его состав вошли Игорь Арбузов, Сергей Артюхов, Дмитрий Лядов, Денис Пудков, Сергей Чулков, Иван Краснов, Елена Алферова. Последние несколько лет АО «Протон-ПМ» не распределяет прибыль и не выплачивает дивиденды. Это связано с тем, что акционерное общество терпит убытки. По этой же причине от выплаты дивидендов в 2023 году отказалось пермское НПО «Искра». АО «Протон-ПМ» занимается производством жидкостных ракетных двигателей и участвует в кооперации по созданию газотурбинной техники. Предприятие входит в структуры АО «НПО Энергомаш», контролируемое госкорпорацией «Роскосмос».