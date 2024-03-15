В Екатеринбурге ищут программиста за 500 тысяч рублей для работы в Казахстане

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У кандидата должен быть опыт работы более шести лет (архивное фото)
У кандидата должен быть опыт работы более шести лет (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге открыта вакансия программиста с удаленной работой в другой стране. Кандидатам обещают зарплату от 500 000 рублей в месяц, следует из объявления на платформе онлайн-рекрутинга hh.ru. 

"Ведущий разработчик бэк-энда (сайта или веб-приложения) с зарплатой от 500 000 рублей до вычета налогов. Сотрудник нужен в офисе в Астане, удаленная работа не предусмотрена. Помощь при переезде", — написано в объявлении. 

От кандидата требуется опыт серверной разработки веб-приложений от 12 лет и наличие собственных проектов, запущенных в промышленную эксплуатацию. Также желание много работать, развиваться и быть максимально самостоятельным в решении задач. 

Ранее агентство сообщало, что в Екатеринбурге детского врача-стоматолога на зарплату до 250 000 рублей. Работодатель рассматривает даже соискателей, которые еще являются студентами.

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В Екатеринбурге открыта вакансия программиста с удаленной работой в другой стране. Кандидатам обещают зарплату от 500 000 рублей в месяц, следует из объявления на платформе онлайн-рекрутинга hh.ru.  "Ведущий разработчик бэк-энда (сайта или веб-приложения) с зарплатой от 500 000 рублей до вычета налогов. Сотрудник нужен в офисе в Астане, удаленная работа не предусмотрена. Помощь при переезде", — написано в объявлении.  От кандидата требуется опыт серверной разработки веб-приложений от 12 лет и наличие собственных проектов, запущенных в промышленную эксплуатацию. Также желание много работать, развиваться и быть максимально самостоятельным в решении задач.  Ранее агентство сообщало, что в Екатеринбурге детского врача-стоматолога на зарплату до 250 000 рублей. Работодатель рассматривает даже соискателей, которые еще являются студентами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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