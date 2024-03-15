Свердловская область начинает погоню за «соседями» на выборах

16 марта 2024 в 08:00 Размер текста - 17 +

В первый день на избирательные участки пришли 33,7% свердловчан Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году В Свердловской области начался второй день выборов президента России. По итогам первого дня явка в регионе составила 33,7%. Это соответствует утвержденному властью плану-графику, но меньше, чем в других уральских регионах, поэтому приходится догонять (почему это важно, URA.RU подробно рассказывало накануне старта голосования). Самая высокая явка, по данным на 20:00 15 марта, среди регионов УрФО у ЯНАО (58%), на втором месте ХМАО (45,23%). Далее — Тюменская (43,46%), Курганская (38,68%) и Челябинская (34,3%) области. «То, что регионы на выборах президента бьются и конкурируют между собой за лучший показатель явки, — это правда. В этом смысле Свердловскую область будут сравнивать — такие традиции сложились — с другими промышленными регионами, в том числе Челябинской областью и Пермским краем. И отдельно [в администрации президента РФ] будут сравнивать города миллионники», — анонсировал агентству политолог Алексей Швайгерт. Первый день выборов в Свердловской области прошел без серьезных происшествий, но с интригами. Все самое важное и интересное URA.RU собирало и продолжает собирать в онлайн-трансляции. Выборы продлятся до 20:00 часов 17 марта. Параллельно с выборами в регионе проходит викторина «Опорный край», приуроченная к 90-летию региона. В призовом фонде — 45 квартир, 100 машин, 20 мотоциклов «Урал» и 2000 смартфонов. Как поучаствовать в акции, URA.RU подробно писало в инструкции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области начался второй день выборов президента России. По итогам первого дня явка в регионе составила 33,7%. Это соответствует утвержденному властью плану-графику, но меньше, чем в других уральских регионах, поэтому приходится догонять (почему это важно, URA.RU подробно рассказывало накануне старта голосования). Самая высокая явка, по данным на 20:00 15 марта, среди регионов УрФО у ЯНАО (58%), на втором месте ХМАО (45,23%). Далее — Тюменская (43,46%), Курганская (38,68%) и Челябинская (34,3%) области. «То, что регионы на выборах президента бьются и конкурируют между собой за лучший показатель явки, — это правда. В этом смысле Свердловскую область будут сравнивать — такие традиции сложились — с другими промышленными регионами, в том числе Челябинской областью и Пермским краем. И отдельно [в администрации президента РФ] будут сравнивать города миллионники», — анонсировал агентству политолог Алексей Швайгерт. Первый день выборов в Свердловской области прошел без серьезных происшествий, но с интригами. Все самое важное и интересное URA.RU собирало и продолжает собирать в онлайн-трансляции. Выборы продлятся до 20:00 часов 17 марта. Параллельно с выборами в регионе проходит викторина «Опорный край», приуроченная к 90-летию региона. В призовом фонде — 45 квартир, 100 машин, 20 мотоциклов «Урал» и 2000 смартфонов. Как поучаствовать в акции, URA.RU подробно писало в инструкции.