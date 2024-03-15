15 марта 2024

Треть челябинцев собирается жечь чучело на Масленицу

© Служба новостей «URA.RU»
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Праздник Масленницы. Пермь, масленница, музей хохловка, народное гуляние, сжигание чучела
В праздничных мероприятиях по случаю проводов зимы чаще участвует молодежь Фото:

Каждый третий опрошенный из Челябинска (38%) признался, что планирует участвовать в сжигании чучела на Масленицу. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Авито Услуги».

«Каждый третий опрошенный из Челябинска (38%) признался, что участвует в сжигании чучела… Чаще всего принимают участие в традиционном сжигании чучела жители Уральского федерального округа (42%), реже — в Южном федеральном округе (28%) и в Москве (30%)», — сообщили URA.RU.

В праздничных мероприятиях по случаю проводов зимы чаще принимает участие молодежь в возрасте от 18 до 24 лет (40%). Среди людей в возрасте от 55 до 64 лет (27%) это традиция менее популярна.

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Каждый третий опрошенный из Челябинска (38%) признался, что планирует участвовать в сжигании чучела на Масленицу. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Авито Услуги». «Каждый третий опрошенный из Челябинска (38%) признался, что участвует в сжигании чучела… Чаще всего принимают участие в традиционном сжигании чучела жители Уральского федерального округа (42%), реже — в Южном федеральном округе (28%) и в Москве (30%)», — сообщили URA.RU. В праздничных мероприятиях по случаю проводов зимы чаще принимает участие молодежь в возрасте от 18 до 24 лет (40%). Среди людей в возрасте от 55 до 64 лет (27%) это традиция менее популярна.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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