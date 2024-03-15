Треть челябинцев собирается жечь чучело на Масленицу

Каждый третий опрошенный из Челябинска (38%) признался, что планирует участвовать в сжигании чучела на Масленицу. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Авито Услуги».
«Каждый третий опрошенный из Челябинска (38%) признался, что участвует в сжигании чучела… Чаще всего принимают участие в традиционном сжигании чучела жители Уральского федерального округа (42%), реже — в Южном федеральном округе (28%) и в Москве (30%)», — сообщили URA.RU.
В праздничных мероприятиях по случаю проводов зимы чаще принимает участие молодежь в возрасте от 18 до 24 лет (40%). Среди людей в возрасте от 55 до 64 лет (27%) это традиция менее популярна.
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