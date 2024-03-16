Иностранные эксперты дали высокую оценку контролю за выборами в ХМАО

17 марта 2024 в 01:46 Размер текста - 17 +

Иностранные эксперты из девяти стран высоко оценили процесс контроля за выборами в ХМАО Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Иностранные эксперты высоко оценили процесс контроля за выборами в ХМАО. Они посмотрели все этапы, меры безопасности и лично пообщались с югорчанами, узнав мнения избирателей. Об этом сообщили в правительстве региона. «Иностранные эксперты высоко оценили процесс контроля за выборами в Югре. Сотрудники УИКа наглядно показали все этапы избирательного процесса, общественные наблюдатели обратили внимание экспертов на меры безопасности. Иностранные гости смогли лично узнать мнение югорчан, пришедших голосовать», — написано в telegram-канале ведомства. Эксперты убедились, что выборы соответствуют демократическим принципам, процесс проходит открыто, а права граждан и тайна голосования соблюдаются. Также они отметили, что на участках царит атмосфера народного единения и праздника, а это, по их мнению, очень важно. Гости приехали из девяти стран — Филиппин, Алжира, Туниса, Сербии, Кот-д’Ивуара и других. Их миссия — следить за ходом голосования на выборах президента РФ. Также в ХМАО была высоко оценена работа Центра общественного наблюдения за выборами. В Общественной палате РФ рассказали, что он был отмечен на федеральном уровне. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Иностранные эксперты высоко оценили процесс контроля за выборами в ХМАО. Они посмотрели все этапы, меры безопасности и лично пообщались с югорчанами, узнав мнения избирателей. Об этом сообщили в правительстве региона. «Иностранные эксперты высоко оценили процесс контроля за выборами в Югре. Сотрудники УИКа наглядно показали все этапы избирательного процесса, общественные наблюдатели обратили внимание экспертов на меры безопасности. Иностранные гости смогли лично узнать мнение югорчан, пришедших голосовать», — написано в telegram-канале ведомства. Эксперты убедились, что выборы соответствуют демократическим принципам, процесс проходит открыто, а права граждан и тайна голосования соблюдаются. Также они отметили, что на участках царит атмосфера народного единения и праздника, а это, по их мнению, очень важно. Гости приехали из девяти стран — Филиппин, Алжира, Туниса, Сербии, Кот-д’Ивуара и других. Их миссия — следить за ходом голосования на выборах президента РФ. Также в ХМАО была высоко оценена работа Центра общественного наблюдения за выборами. В Общественной палате РФ рассказали, что он был отмечен на федеральном уровне.