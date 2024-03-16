16 марта 2024

Иностранные эксперты дали высокую оценку контролю за выборами в ХМАО

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ВЫБОРЫ 2018. Визит губернатора ХМАО Натальи Комаровой на избирательные участки. Сургут , выборы, избирательный участок, женщина в форме, урна для голосования
Иностранные эксперты из девяти стран высоко оценили процесс контроля за выборами в ХМАО Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

Иностранные эксперты высоко оценили процесс контроля за выборами в ХМАО. Они посмотрели все этапы, меры безопасности и лично пообщались с югорчанами, узнав мнения избирателей. Об этом сообщили в правительстве региона.

«Иностранные эксперты высоко оценили процесс контроля за выборами в Югре. Сотрудники УИКа наглядно показали все этапы избирательного процесса, общественные наблюдатели обратили внимание экспертов на меры безопасности. Иностранные гости смогли лично узнать мнение югорчан, пришедших голосовать», — написано в telegram-канале ведомства.

Эксперты убедились, что выборы соответствуют демократическим принципам, процесс проходит открыто, а права граждан и тайна голосования соблюдаются. Также они отметили, что на участках царит атмосфера народного единения и праздника, а это, по их мнению, очень важно.

Гости приехали из девяти стран — Филиппин, Алжира, Туниса, Сербии, Кот-д’Ивуара и других. Их миссия — следить за ходом голосования на выборах президента РФ.

Также в ХМАО была высоко оценена работа Центра общественного наблюдения за выборами. В Общественной палате РФ рассказали, что он был отмечен на федеральном уровне.

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Иностранные эксперты высоко оценили процесс контроля за выборами в ХМАО. Они посмотрели все этапы, меры безопасности и лично пообщались с югорчанами, узнав мнения избирателей. Об этом сообщили в правительстве региона. «Иностранные эксперты высоко оценили процесс контроля за выборами в Югре. Сотрудники УИКа наглядно показали все этапы избирательного процесса, общественные наблюдатели обратили внимание экспертов на меры безопасности. Иностранные гости смогли лично узнать мнение югорчан, пришедших голосовать», — написано в telegram-канале ведомства. Эксперты убедились, что выборы соответствуют демократическим принципам, процесс проходит открыто, а права граждан и тайна голосования соблюдаются. Также они отметили, что на участках царит атмосфера народного единения и праздника, а это, по их мнению, очень важно. Гости приехали из девяти стран — Филиппин, Алжира, Туниса, Сербии, Кот-д’Ивуара и других. Их миссия — следить за ходом голосования на выборах президента РФ. Также в ХМАО была высоко оценена работа Центра общественного наблюдения за выборами. В Общественной палате РФ рассказали, что он был отмечен на федеральном уровне.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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