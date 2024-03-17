В ХМАО опубликовали предварительные результаты выборов президента

В ХМАО, по результатам обработки более 75% бюллетеней, лидирует Владимир Путин. Он опережает конкурентов, получив 86,02% голосов. Ни одному из его конкурентов пока не удалось получить хотя бы 10% голосов.
«Владимир Путин — 86,02%, Николай Харитонов (КПРФ) — 5,87%, Леонид Слуцкий (ЛДПР) — 4,70%, Вячеслав Даванков („Новые люди“) — 2,57%», — указано на портале «ГАС Выборы». Число обработанных бюллетеней приближается к 900 тысячам.
Окончательные итоги будут подведены утром 18 марта. Данные актуальны на 3.00, информация на портале регулярно обновляется.
Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова провела лучшую избирательную кампанию за весь срок своей карьеры. Она добилась рекордного сплочения югорчан.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Главные новости ХМАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.