17 марта 2024

В ХМАО опубликовали предварительные результаты выборов президента

© Служба новостей «URA.RU»
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Подсчет бюллетеней на избирательном учатске в гимназии № 104. Екатеринбург, подсчет бюллетеней, неиспользованные бюллетени, выборы 2024
В ХМАО продолжается подсчет результатов голосования Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

В ХМАО, по результатам обработки более 75% бюллетеней, лидирует Владимир Путин. Он опережает конкурентов, получив 86,02% голосов. Ни одному из его конкурентов пока не удалось получить хотя бы 10% голосов.

«Владимир Путин — 86,02%, Николай Харитонов (КПРФ) — 5,87%, Леонид Слуцкий (ЛДПР) — 4,70%, Вячеслав Даванков („Новые люди“) — 2,57%», — указано на портале «ГАС Выборы». Число обработанных бюллетеней приближается к 900 тысячам.

Окончательные итоги будут подведены утром 18 марта. Данные актуальны на 3.00, информация на портале регулярно обновляется.

Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова провела лучшую избирательную кампанию за весь срок своей карьеры. Она добилась рекордного сплочения югорчан.

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В ХМАО, по результатам обработки более 75% бюллетеней, лидирует Владимир Путин. Он опережает конкурентов, получив 86,02% голосов. Ни одному из его конкурентов пока не удалось получить хотя бы 10% голосов. «Владимир Путин — 86,02%, Николай Харитонов (КПРФ) — 5,87%, Леонид Слуцкий (ЛДПР) — 4,70%, Вячеслав Даванков („Новые люди“) — 2,57%», — указано на портале «ГАС Выборы». Число обработанных бюллетеней приближается к 900 тысячам. Окончательные итоги будут подведены утром 18 марта. Данные актуальны на 3.00, информация на портале регулярно обновляется. Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова провела лучшую избирательную кампанию за весь срок своей карьеры. Она добилась рекордного сплочения югорчан.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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