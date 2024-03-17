17 марта 2024

Губернатор Текслер уволил чиновника челябинского правительства

Замначальника Главного управления занятости Челябинской области ушел в отставку
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер в Сосновском районе. Челябинск , текслер алексей
Губернатор Алексей Текслер подписал заявление об отставке замначальника областного управления занятости Фото:
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Перестановки в правительстве Челябинской области

Замначальника Главного управления занятости Челябинской области Челябинской области Николай Барышников ушел в отставку. Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер.

«Освободить Барышникова Николая Геннадьевича от замещаемой должности заместителя начальника Главного управления по труду и занятости населения Челябинской области. Расторгнуть с ним служебный контракт и уволить с государственной гражданской службы с 15 марта 2024 года по инициативе гражданского служащего», — говорится в документе, выложенном 18 марта на интернет-портале официального опубликования правовых актов.

Барышников проработал в ведомстве чуть больше двух лет. Его задачей была цифровизация управления, ради чего «под него» была создана ставка. Ранее профессиональный айтишник работал в банковской сфере.

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Замначальника Главного управления занятости Челябинской области Челябинской области Николай Барышников ушел в отставку. Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер. «Освободить Барышникова Николая Геннадьевича от замещаемой должности заместителя начальника Главного управления по труду и занятости населения Челябинской области. Расторгнуть с ним служебный контракт и уволить с государственной гражданской службы с 15 марта 2024 года по инициативе гражданского служащего», — говорится в документе, выложенном 18 марта на интернет-портале официального опубликования правовых актов. Барышников проработал в ведомстве чуть больше двух лет. Его задачей была цифровизация управления, ради чего «под него» была создана ставка. Ранее профессиональный айтишник работал в банковской сфере.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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