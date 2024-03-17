Губернатор Текслер уволил чиновника челябинского правительства

Замначальника Главного управления занятости Челябинской области Челябинской области Николай Барышников ушел в отставку. Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер.
«Освободить Барышникова Николая Геннадьевича от замещаемой должности заместителя начальника Главного управления по труду и занятости населения Челябинской области. Расторгнуть с ним служебный контракт и уволить с государственной гражданской службы с 15 марта 2024 года по инициативе гражданского служащего», — говорится в документе, выложенном 18 марта на интернет-портале официального опубликования правовых актов.
Барышников проработал в ведомстве чуть больше двух лет. Его задачей была цифровизация управления, ради чего «под него» была создана ставка. Ранее профессиональный айтишник работал в банковской сфере.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Главные новости Челябинска и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.