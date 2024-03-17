17 марта 2024

На свердловской трассе грузовик насмерть сбил мужчину. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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По факту ДТП силовики начали проверку Фото:

На трассе Асбест — Рефтинский (Свердловская область) ранним утром 18 марта 35-летний водитель грузовика насмерть сбил 37-летнего мужчину, который шел посередине проезжей части. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального УГИБДД.

«Водитель грузового рефрижератора двигался в сторону поселка Рефтинский со стороны Асбеста, допустил наезд на пешехода, который шел посередине проезжей части дороги в сторону Асбеста. На одежде пешехода не было светоотражающих элементов, поэтому водитель автомобиля заметил его в последний момент», — сказали в ведомстве. Мужчина погиб на месте аварии до приезда медиков.

Сотрудники ОВД организовали проверку. «Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения к неукоснительному соблюдению ПДД», — добавили в УГИБДД.

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На трассе Асбест — Рефтинский (Свердловская область) ранним утром 18 марта 35-летний водитель грузовика насмерть сбил 37-летнего мужчину, который шел посередине проезжей части. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального УГИБДД. «Водитель грузового рефрижератора двигался в сторону поселка Рефтинский со стороны Асбеста, допустил наезд на пешехода, который шел посередине проезжей части дороги в сторону Асбеста. На одежде пешехода не было светоотражающих элементов, поэтому водитель автомобиля заметил его в последний момент», — сказали в ведомстве. Мужчина погиб на месте аварии до приезда медиков. Сотрудники ОВД организовали проверку. «Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения к неукоснительному соблюдению ПДД», — добавили в УГИБДД.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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