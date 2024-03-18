В Беларуси признали виновным в геноциде времен Великой Отечественной канадца-нациста

Верховный суд Белоруссии признал украинца виновным в геноциде во времена ВОВ
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Приговор по уголовному делу обвиняемого в убийствах и других тяжких преступлениях Вячеслава Прямоносова. Курган, приговор, судья, суд
В Беларуси возбудили уголовное дело в отношении украинца с канадским гражданством за геноцид белорусского народа в годы ВОВ Фото:

Верховный суд Белоруссии признал виновным в геноциде народа республики в годы Великой Отечественной войны Владимира Катрюка. Уголовное дело по этому поводу было возбуждено еще в 2021 году. Тот родился на Украине, затем получил гражданство Канады.

«Верховный суд Белоруссии признал виновным в геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной Владимира Катрюка», — передают в суде. Отмечается, что Катрюк по национальности является украинцем. Спустя время он получил гражданство Канады. Сам Катрюк скончался еще в 2015 году.

По версии следствия, украинец в составе батальона охранной полиции принимал участие в уничтожении деревни Хатынь в марте 1943 года. Территория была сожжена вместе с ее жителями.

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Верховный суд Белоруссии признал виновным в геноциде народа республики в годы Великой Отечественной войны Владимира Катрюка. Уголовное дело по этому поводу было возбуждено еще в 2021 году. Тот родился на Украине, затем получил гражданство Канады. «Верховный суд Белоруссии признал виновным в геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной Владимира Катрюка», — передают в суде. Отмечается, что Катрюк по национальности является украинцем. Спустя время он получил гражданство Канады. Сам Катрюк скончался еще в 2015 году. По версии следствия, украинец в составе батальона охранной полиции принимал участие в уничтожении деревни Хатынь в марте 1943 года. Территория была сожжена вместе с ее жителями.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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