После аварии на ЕКАД водителя зажало в кабине грузовика. Видео

18 марта 2024 в 15:22 Размер текста - 17 +

Медики оказывают необходимую помощь мужчине Фото: Игорь Пантин © URA.RU На 46 километре Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) произошло столкновение двух грузовиков. В результате аварии одного из водителей зажало в кабине грузового автомобиля, рассказали в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области. «Водитель автомобиля Schmitz, двигаясь по ЕКАД со стороны Московского тракта в направлении Серовского тракта, не обеспечил постоянный контроль за движением автомашины и допустил столкновение с впереди двигающимся автомобилем Sitrak. Водителя первой автомашины зажало в кабине», — сказано в сообщении. Сотрудники экстренных служб уже вытащили пострадавшего, а медики оказывают ему необходимую помощь. Автоинспекторы организовали проверку. «Госавтоинспекция призывает водителей к предельной бдительности при управлении транспортом и соблюдении всех требований ПДД», — отметили в ведомстве. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На 46 километре Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) произошло столкновение двух грузовиков. В результате аварии одного из водителей зажало в кабине грузового автомобиля, рассказали в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области. «Водитель автомобиля Schmitz, двигаясь по ЕКАД со стороны Московского тракта в направлении Серовского тракта, не обеспечил постоянный контроль за движением автомашины и допустил столкновение с впереди двигающимся автомобилем Sitrak. Водителя первой автомашины зажало в кабине», — сказано в сообщении. Сотрудники экстренных служб уже вытащили пострадавшего, а медики оказывают ему необходимую помощь. Автоинспекторы организовали проверку. «Госавтоинспекция призывает водителей к предельной бдительности при управлении транспортом и соблюдении всех требований ПДД», — отметили в ведомстве.