После аварии на ЕКАД водителя зажало в кабине грузовика. Видео

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Повседневная жизнь. Москва, скорость, скорая помощь
Медики оказывают необходимую помощь мужчине Фото:

На 46 километре Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) произошло столкновение двух грузовиков. В результате аварии одного из водителей зажало в кабине грузового автомобиля, рассказали в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

«Водитель автомобиля Schmitz, двигаясь по ЕКАД со стороны Московского тракта в направлении Серовского тракта, не обеспечил постоянный контроль за движением автомашины и допустил столкновение с впереди двигающимся автомобилем Sitrak. Водителя первой автомашины зажало в кабине», — сказано в сообщении. Сотрудники экстренных служб уже вытащили пострадавшего, а медики оказывают ему необходимую помощь.

Автоинспекторы организовали проверку. «Госавтоинспекция призывает водителей к предельной бдительности при управлении транспортом и соблюдении всех требований ПДД», — отметили в ведомстве.

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На 46 километре Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) произошло столкновение двух грузовиков. В результате аварии одного из водителей зажало в кабине грузового автомобиля, рассказали в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области. «Водитель автомобиля Schmitz, двигаясь по ЕКАД со стороны Московского тракта в направлении Серовского тракта, не обеспечил постоянный контроль за движением автомашины и допустил столкновение с впереди двигающимся автомобилем Sitrak. Водителя первой автомашины зажало в кабине», — сказано в сообщении. Сотрудники экстренных служб уже вытащили пострадавшего, а медики оказывают ему необходимую помощь. Автоинспекторы организовали проверку. «Госавтоинспекция призывает водителей к предельной бдительности при управлении транспортом и соблюдении всех требований ПДД», — отметили в ведомстве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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