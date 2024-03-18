В Пермском крае власти Кудымкара распродают «Газели»

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Ноябрь. Ханты-Мансийск, маршрутное такси, газель, газелька
К продаже предлагаются автобусы и «Газели» Фото:

Власти Кудымкарского муниципального округа Пермского края объявили массовую распродажу движимого имущества. Речь о 22 машинах марок ПАЗ и ГАЗ. Продают автомобили через электронные торги отдельными лотами. Общая стоимость составляет более 800 млн рублей.

«Администрация Кудымкарского муниципального округа Пермского края, продажа движимого имущества. Автомобили ПАЗ 32053-70, ГАЗ-322171 и другие единицы спецтехники. Количество — 22 лота. Общая стоимость — 813 млн рублей», — сообщается в описании имущества на сайте автоматизированной системы торгов «Сбербанка».

Большая часть спецтехники представляет собой автобусы и «Газели» 2012—2013 годов выпуска для перевозки детей. Техника продается на торгах в рамках программы приватизации муниципального имущества.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае автобусы и сельхозтехнику массово распродают власти Куединского муниципального округа. Общая стоимость всех лотов составляет около одного миллиона рублей.

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Власти Кудымкарского муниципального округа Пермского края объявили массовую распродажу движимого имущества. Речь о 22 машинах марок ПАЗ и ГАЗ. Продают автомобили через электронные торги отдельными лотами. Общая стоимость составляет более 800 млн рублей. «Администрация Кудымкарского муниципального округа Пермского края, продажа движимого имущества. Автомобили ПАЗ 32053-70, ГАЗ-322171 и другие единицы спецтехники. Количество — 22 лота. Общая стоимость — 813 млн рублей», — сообщается в описании имущества на сайте автоматизированной системы торгов «Сбербанка». Большая часть спецтехники представляет собой автобусы и «Газели» 2012—2013 годов выпуска для перевозки детей. Техника продается на торгах в рамках программы приватизации муниципального имущества. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае автобусы и сельхозтехнику массово распродают власти Куединского муниципального округа. Общая стоимость всех лотов составляет около одного миллиона рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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