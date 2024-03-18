В Пермском крае власти Кудымкара распродают «Газели»

Власти Кудымкарского муниципального округа Пермского края объявили массовую распродажу движимого имущества. Речь о 22 машинах марок ПАЗ и ГАЗ. Продают автомобили через электронные торги отдельными лотами. Общая стоимость составляет более 800 млн рублей.
«Администрация Кудымкарского муниципального округа Пермского края, продажа движимого имущества. Автомобили ПАЗ 32053-70, ГАЗ-322171 и другие единицы спецтехники. Количество — 22 лота. Общая стоимость — 813 млн рублей», — сообщается в описании имущества на сайте автоматизированной системы торгов «Сбербанка».
Большая часть спецтехники представляет собой автобусы и «Газели» 2012—2013 годов выпуска для перевозки детей. Техника продается на торгах в рамках программы приватизации муниципального имущества.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае автобусы и сельхозтехнику массово распродают власти Куединского муниципального округа. Общая стоимость всех лотов составляет около одного миллиона рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Главные новости Перми и края уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.