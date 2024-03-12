Власти пермской Куеды массово распродают автобусы и сельхозтехнику

В Пермском крае власти Куединского муниципального округа продают автобусы и сельскохозяйственную технику. Имущество реализуется через электронные торги. Общая стоимость – около миллиона рублей.
«Проведение аукциона в электронной форме по продаже муниципального имущества. Количество лотов – 8. Трактор ДТ-75 МЛС, трактор ЮМЗ-6, трактор Т-40АМ, автобус специальный для перевозки детей на 11 мест марки ГАЗ, автобус для перевозки детей модели ТС ПАЗ, снегоход, два прицепа тракторных 1988 и 1992 годов выпуска. Общая начальная цена по всем лотам – 930 тысяч рублей», — сообщается в описаниях лотов на сайте госзакупок.
Также власти Куеды предлагают приобрести через торги здания двух детских садов и котельной. Общая стоимость всех лотов составляет чуть более миллиона рублей.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае власти закрытого административно-территориального образования Звездный выставили на продажу здание детского сада. Актив продается через электронные торги с начальной ценой в 10 млн рублей.
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