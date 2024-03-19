Компания пермских властей, выдающая займы предпринимателям, повысила прибыль

АО «Микрофинансовая компания Пермского края» в 2023 году получило 50 млн прибыли
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Компания ежегодно увеличивает объемы прибыли Фото:

АО «Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края», подконтрольное региональным властям, улучшило финансовые результаты. По итогам 2023 года чистая прибыль предприятия, которое занимается выдачей льготных займов бизнесу, увеличилась на 14,4 млн рублей.

«Акционерное общество „Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края“, Отчет о финансовых результатах за 2023 год. Процентные доходы — 114,2 млн рублей, чистая прибыль — 51,9 млн рублей», — сообщается на сайте Центра раскрытия корпоративной информации. Годом ранее процентные доходы компании составляли 81,2 млн рублей, а чистая прибыль — 37,5 млн рублей.

Пермское АО «МКПФ» было создано в 2006 году. Компания выполняет задачи, поставленные краевым минпромторгом и специализируется на выдаче льготных микрозаймов субъектам малого и среднего бизнеса на территории региона. Собственниками 100% акций являются краевые власти в лице краевого Агентства по развитию малого и среднего предпринимательства.

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АО «Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края», подконтрольное региональным властям, улучшило финансовые результаты. По итогам 2023 года чистая прибыль предприятия, которое занимается выдачей льготных займов бизнесу, увеличилась на 14,4 млн рублей. «Акционерное общество „Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края“, Отчет о финансовых результатах за 2023 год. Процентные доходы — 114,2 млн рублей, чистая прибыль — 51,9 млн рублей», — сообщается на сайте Центра раскрытия корпоративной информации. Годом ранее процентные доходы компании составляли 81,2 млн рублей, а чистая прибыль — 37,5 млн рублей. Пермское АО «МКПФ» было создано в 2006 году. Компания выполняет задачи, поставленные краевым минпромторгом и специализируется на выдаче льготных микрозаймов субъектам малого и среднего бизнеса на территории региона. Собственниками 100% акций являются краевые власти в лице краевого Агентства по развитию малого и среднего предпринимательства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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